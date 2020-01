Wikipedia Τουρκία: Έληξε ο αποκλεισμός - Ανοιχτή και πάλι στους χρήστες

Wikipedia Τουρκία: Οι αρχές αποκατέστησαν την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια έπειτα από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η απόφαση του κορυφαίου τουρκικού δικαστηρίου τον Δεκέμβριο, ότι η απαγόρευση που είχε επιβληθεί στη Wikipedia παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση διαβιβάσθηκε στην κρατική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ψηφιακών Τεχνολογιών (BTK), η οποία ήρε την απαγόρευση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Η πρόσβαση στη Wikipedia αποκαταστάθηκε σταδιακά για σχεδόν όλους τους χρήστες στην Τουρκία, σύμφωνα με το NetBlocks, που παρακολουθεί τη χρήση του Ίντερνετ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί τον Απρίλιο 2017 εξαιτίας καταχωρίσεων στη Wikipedia οι οποίες αναφέρονταν σε σχέσεις της Τουρκίας με τρομοκράτες μαχητές και τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία.

Update: Real-time network data show access to #Wikipedia has now been restored for almost all users in #Turkey following gradual reconnection. The popular online encyclopedia was blocked for 991 days due to content found objectionable by the state 📈



