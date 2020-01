Ινδία διάστημα: Το ρομπότ Vyomamitra θα μιλά με αστροναύτες [vid]

Ινδία διάστημα: Νωρίτερα αναμένεται να γίνει μία δοκιμή των συνθηκών με διαφορετικό τρόπο. Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπεται την Vyomamitra, ένα ρομπότ χωρίς πόδια με γυναικεία όψη, που θα μπορεί να χειριστεί πίνακες ελέγχου, να μιλήσει στους αστροναύτες, να παρακολουθεί τα συστήματα υποστήριξης ζωής του σκάφους και να πραγματοποιεί τις περισσότερες εργασίες που θα έπρεπε να κάνουν οι αστροναύτες.

Στόχος του Indian Space Research Organization (ISRO) είναι να μελετήσει την επίδραση του διαστήματος στο ανθρώπινο σώμα. Η Vyommitra θα πραγματοποιήσει δύο αποστολές με το Gaganyaan, μία φέτος το Δεκέμβριο και μία τον Ιούνιο του 2021.

Δείτε το βίντεο

Meet #Vyomamitra, ISRO’s half-humanoid which will go to space before astronauts are sent out as part of #Gaganyaan, India's maiden human spaceflight mission. @IndianExpress



