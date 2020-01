Vodafone: Προστασία του συνδρομητή από τη λήψη χρεώσιμων συνδρομητικών SMS μέσα από το My Vodafone App

Η Vodafone επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των πιο σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της και πλέον προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να διαχειρίζονται τα 5ψήφια SMS τρίτων εταιρειών, μέσα από το My Vodafone App.

Συγκεκριμένα, όλοι οι συνδρομητές Vodafone (συμβολαίου, καρτοκινητής και καρτοσυμβολαίου) μπορούν πολύ εύκολα μέσα από το My Vodafone app να προχωρούν σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας λήψης μηνυμάτων από τις αριθμοσειρές 19xxx & 54xxx 5ψήφιων SMS. Επιπλέον, στο My Vodafone app μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και για όλους τους τρόπους με τους οποίους η Vodafone τους προστατεύει από αντίστοιχες χρεώσεις σε περίπτωση που δεν τις επιθυμούν. Η διαχείριση των 5ψήφιων αριθμοσειρών τρίτων εταιρειών γίνεται στο My Vodafone app, στο πεδίο Ρυθμίσεις > Διαχείριση 5ψήφιων SMS (τρίτων εταιριών).

Το My Vodafone App είναι διαθέσιμο τόσο για android όσο και για iOS συσκευές. Οι συνδρομητές Vodafone που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους διαχείρισης, έχουν τις παρακάτω επιλογές:

Να στείλουν SMS την εντολή που τους αναφέρεται στο εισερχόμενο μήνυμα και στον αντίστοιχο 5ψήφιο αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο η φραγή ενεργοποιείται μόνο στο συγκεκριμένο 5ψήφιο.

Να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της Vodafone στο 13830 για ιδιώτες συνδρομητές με χρέωση 0,25 ευρώ ανά κλήση και 1399 για Επαγγελματίες, χωρίς χρέωση, αντίστοιχα.

Πρακτικές συμβουλές προστασίας του συνδρομητή

Όλοι οι συνδρομητές Vodafone ενημερώνονται αυτόματα και εντελώς δωρεάν με ένα μη χρεώσιμο SMS μόλις γίνει στον αριθμό τους μία χρέωση από τρίτη εταιρεία για χρήση πολυμεσικής υπηρεσίας. Σε αυτό το μήνυμα ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας για τους διαθέσιμους τρόπους ώστε να ενεργοποιούν φραγή στα εισερχόμενα χρεώσιμα συνδρομητικά μηνύματα.

H Vodafone ενθαρρύνει τους συνδρομητές της να μην καταχωρούν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου σε ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, αν δεν έχουν πρώτα διαβάσει προσεκτικά σε αυτήν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, διαφημίσεις για δωρεάν προσφορές ή συμμετοχή σε κληρώσεις ενδέχεται να προϋποθέτουν τη χρήση υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης με συνδρομή.

Επίσης, θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλους τους όρους μίας διαφημιστικής καταχώρησης, προκειμένου να ενημερώνονται αναλυτικά για το είδος και τη χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και για τον τρόπο παροχής της, όπως π.χ. εάν αφορά υπηρεσία με συνδρομή ή υπηρεσία που ολοκληρώνεται με τη λήψη περισσοτέρων του ενός 1 SMS κλπ.