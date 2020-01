AirPods στα σχολεία: Τέλος τα χαρτάκια - Aυτή είναι η νέα μόδα για... ραβασάκια

AirPods στα σχολεία: Τις προηγούμενες δεκαετίες οι μαθητές, εάν θέλανε να ανταλλάξουν κάποιο μήνυμα εν ώρα μαθήματος έγραφαν ένα χαρτάκι, το δίπλωναν και το πέταγαν. Μάλιστα, αυτά τα χαρτάκια είναι που έμεναν, γινόντουσαν και viral και στην τελική κάποια από αυτά χαράζονταν και στην μνήμη του ανθρώπου μετά από χρόνια.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο αποτελεί παρελθόν για τους μαθητές του 2020, αφού με μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία και περισσότερη ενασχόληση με έξυπνα gadgets και smartphones, βρήκαν νέο τρόπο. Να ανταλλάζουν μηνύματα χρησιμοποιώντας τα AirPods της Apple. Και πως το καταφέρνουν αυτό; Οι φίλοι και συμμαθητές που θέλουν να μιλάνε στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ανταλλάζουν μεταξύ τους τα AirPods. Ο καθένας παίρνει το ένα από αυτά, το κρύβει στο αυτί με τη βοήθεια των μαλλιών του και έπειτα δουλειά πιάνουν τα smartphone. Χρησιμοποιώντας το Google Translate και τη λειτουργία Text-to-Speech, γράφουν τα μηνύματά τους και επιτρέπουν στους φίλους τους, να τα ακούν μέσα από τα AirPods.

Τώρα, αν κάποιος εργαζόμενος θέλει να χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο τα δικά του AirPods για να κάνει τα meetings του να δείχνουν λιγότερο βαρετά, ας το κάνει γρήγορα, διότι οι μαθητές ανέβασαν το σχετικό βίντεο σε TikTok και Twitter και το μυστικό θα γίνει πλέον γνωστό και ενδεχομένως viral.

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv