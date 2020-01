NASA: Τέλος εποχής για το υπέρυθρο διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer

Μετά από 16 χρόνια παρακολούθησης του σύμπαντος στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και μια σειρά από ανακαλύψεις στο ηλιακό σύστημά μας και πέρα από αυτό, το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) έφθασε στο τέλος της αποστολής του και σταμάτησε την Πέμπτη όλες τις επιστημονικές λειτουργίες του.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Spitzer, είχε εκτοξευθεί το 2003, είχε μέγεθος αυτοκινήτου και μπορούσε να «δει» αντικείμενα πιο ψυχρά από τα άστρα που εκπέμπουν ορατό φως, υπήρξε ένα από τα τέσσερα βασικά αμερικανικά διαστημικά τηλεσκόπια, μαζί με τα Hubble (οπτικό), Chandra (ακτίνων-Χ) και Compton (ακτίνων-γ). Μεταξύ άλλων, μελέτησε με τις υπέρυθρες κάμερές του κομήτες και αστεροειδείς στη «γειτονιά» μας, πιο μακρινά άστρα, πλανήτες και γαλαξίες, ενώ βρήκε και ένα νέο δακτύλιο γύρω από τον Κρόνο.

