Apple Κίνα κορωνοϊός: Kλείνει τα γραφεία και καταστήματα του ο αμερικανικός κολοσσός

H Apple κλείνει τα καταστήματα και τα γραφεία της. Η επιδημία του κορωνοϊού έχει σκοτώσει πάνω από 300 ανθρώπους στην Κίνα και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 14 χιλιάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η επιδημία συνιστά έκτακτη ανάγκη διεθνούς ανησυχίας ενώ τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να θέσει ασθενείς σε καραντίνα. Οι περίπου διακόσιοι Αμερικανοί που επέστρεψαν την προηγούμενη εβδομάδα από την Wuhan, τέθηκαν οικειοθελώς σε καραντίνα για 14 ημέρες σε στρατιωτική βάση της California.

