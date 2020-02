GirlDad: Το hashtag που γίνεται trend προς τιμήν του Κόμπι Μπράιαντ

#GirlDad: Οι θαυμαστές του Κόμπε Μπράιαντ αποφάσισαν να αναρτήσουν στο twitter φωτογραφίες με τις κόρες τους για να τιμήσουν έτσι τον αποθανόντα σταρ του NBA.

#GirlDad, είναι το hashtag το οποίο εξελίσσεται σε trend στο twitter, μιας και οι πατεράδες που... μεγάλωσαν με τον Κόμπε Μπράιαντ αποφάσισαν να τιμήσουν έτσι την μνήμη του, αναρτώντας φωτογραφίες με τις κόρες τους, μιας και ο ίδιος σκοτώθηκε μαζί με την 13χρονη κόρη του, Τζιάνα Μπράιαντ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κόμπε Μπράιαντ ήταν πατέρας τεσσάρων κοριτσιών και σε σχετική δήλωση που είχε κάνει είχε τονίσει πως τα κορίτσια είναι ευλογία και πως θα μπορούσε άνετα να είχε άλλες πέντε κόρες λέγοντας χαρακτηριστικά: «I am a girl dad».

Η σχετική ιστορία που έγινε γνωστή για τον Κόμπε και την αγάπη του στις κόρες του

Being a #girldad is by far the most precious thing on earth. My favorite thing on Earth! No close second! //t.co/fyhL7mE1mn — CoachB (@CoachB0105) February 4, 2020

Μερικές από τις αναρτήσεις πατεράδων με τις κόρες τους

#GirlDad and lovin every minute of it pic.twitter.com/1wKaK0a6ck — Mr. Price is Right (@MauricePrice17) February 4, 2020

Hard to believe my beautiful little peanut is 2 months old today. Time flies. Love her so much, total different view and understanding of God as Father. #GirlDad pic.twitter.com/plzaGT2Q49 — Kevin Hewitt ⚓ (@kevinkhewitt) February 4, 2020

Πάντως δεν έλειψαν και οι... οργισμένες αντιδράσεις από άλλους θαυμαστές του Κόμπε, μιας και ανέφεραν πως αρκετοί το εκμεταλλεύονται αυτό για να ποστάρουν φωτογραφίες ακόμη και με τους... γιούς τους.