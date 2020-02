Κορονοϊός 2020: Διαδικτυακές οι εβδομάδες μόδας για τους Κινέζους λόγω της επιδημίας

Κορονοϊός 2020: Οι Εβδομάδες Μόδας του Μιλάνου και του Λονδίνου θα ανοίξουν σε λίγες ημέρες και οι διοργανωτές τους, προεξοφλώντας την απουσία της καίριας σημασίας κινεζικής πελατείας τους εξαιτίας της επιδημίας του νέου κοροναϊού, προέβλεψαν ότι οι Κινέζοι πελάτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε απευθείας σύνδεση, μέσω διαδικτύου, τα ντεφιλέ των διάσημων οίκων μόδας.

Κορονοϊός 2020: Δεκαπέντε ημέρες πριν από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου (18-24 Φεβρουαρίου), το Συμβούλιο ιταλικής Μόδας (CNMI) ανακοίνωσε ότι οι Κινέζοι αγοραστές, δημοσιογράφοι ή στυλίστες (1000 σε αριθμό που αναμένεται να χάσουν το ραντεβού εξαιτίας του νέου κοροναϊού), θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα ντεφιλέ διαδικτυακά, σε απευθείας μετάδοση. «Θα χτίσουμε μια γέφυρα με την Κίνα αντί να υψώσουμε ένα τείχος, όπως πολλοί κάνουν, για να στείλουμε ένα θετικό κι ενωτικό μήνυμα, εναντίον της άγνοιας και των προκαταλήψεων» δήλωσε ο Κάρλο Καπάσα, ο επικεφαλής της CNMI, που παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα που ονομάζεται "China we are with you" (Κίνα, είμαστε μαζί σου).

«Θα κάνουμε τα πάντα για να μεταδώσουμε σε εκείνους που θα βρίσκονται μακριά από τις πασαρέλες το συναίσθημα και το περιεχόμενο της μόδας» υπογράμμισε ο Καπάσα, αναγνωρίζοντας ότι το να παρευρίσκεται κάποιος σε ένα σόου μέσω διαδικτύου και να το ζει από κοντά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.