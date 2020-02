Κορυφαία Διάκριση για τον Πρόεδρο του Ομίλου Hyundai Motor

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Hyundai Motor κ. Mong-Koo Chung εντάσσεται στο Automotive Hall of Fame, λαμβάνοντας την κορυφαία διάκριση του κλάδου, για το 2020.

Ο Πρόεδρος Mong-Koo Chung είναι ο πρώτος Κορεάτης που εντάσσεται στο Automotive Hall of Fame, την κορυφαία διάκριση της αυτοκινητοβιομηχανίας

Το Automotive Hall of Fame αποτελείται από επιχειρησιακούς ηγέτες που έχουν συμβάλει με τις ενέργειές τους στην πρόοδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο κ. Chung αναγνωρίσθηκε ως πρωτοπόρος της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κορεατικής οικονομίας

Ο κ. Chung είναι ο πρώτος Κορεάτης που βραβεύεται από τοAutomotive Hall of Fame, το οποίο ιδρύθηκε το 1939 και έχει τιμήσει περίπου 800 επιχειρησιακούς ηγέτες παγκοσμίως. Η Τελετή Απονομής για το 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Detroit στο MGM Grand Ballroom στις 23 Ιουλίου 2020.

Ο οργανισμός τιμά κάθε χρόνο τους ανθρώπους που έχουν σε μεγάλο βαθμό συμβάλει στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας με ένα από τα εξής πέντε βραβεία : το Hall of Fame Induction, το Industry Leader, το Distinguised Service Citation, το Mobility Innovator και το Young Leadership & Excellence Award.

"Η ένταξη στο Automotive Hall of Fame αφορά αποκλειστικά σε άτομα που έχουν δημιουργήσει, διαμορφώσει και αλλάξει την αγορά αυτοκινήτου. Αυτά τα άτομα έχουν ξεπεράσει με ξεχωριστό τρόπο την εποχή τους - είναι υπεύθυνοι για τη βαθμιαία αλλαγή προς την καινοτομία, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον αντίκτυπο στους καταναλωτές και το κοινό" δήλωσε η Πρόεδρος του Hall of Fame, κα Sarah Cook.

Το Hall of Fame Induction αναγνωρίζεται ως το πιο διάσημο και τιμητικό βραβείο στον κλάδο. Μεταξύ των βραβευμένων κατασκευαστών περιλαμβάνονται: ο ιδρυτής της Ford Motor Company κ. Henry Ford, ο Αμερικανός εφευρέτης κ. Thomas Edison, ο ιδρυτής της Mercedes-Benz κ. Karl Benz, ο ιδρυτής της Honda Motor Company κ. Soichiro Honda και ο ιδρυτής της Toyota Motor Corporation κ. Kiichiro Toyoda.

Ο Πρόεδρος Chung έχει επίσης τιμηθεί στο Automotive Hall of Fame με το Distinguished Service Citation Award για το 2001.Σύμφωνα με το Automotive Hall of Fame, ο Πρόεδρος Chung έχει πιστωθεί με την επιτυχία του Hyundai Motor Group. Η κληρονομιά του κ. Chung είναι ισοδύναμη με άλλων θρύλων της βιομηχανίας που ίδρυσαν και οδήγησαν εταιρείες αυτοκινήτων στην παγκόσμια ανάπτυξη και φήμη.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου Chung, η Hyundai Motor έγινε η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Κορέας και το Hyundai Motor Group η 5η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Ως ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες στην Κορέα, ο κ. Chung υπήρξε πρωτοπόρος της ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας του. Το Hyundai Motor Group επεκτάθηκε γρήγορα για να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Οι προσπάθειες του Προέδρου Chung επηρέασαν τις αλλαγές στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στην κορεατική οικονομία.

Ο Πρόεδρος Chung έδωσε μεγάλη έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας δημιουργώντας ένα τυποποιημένο σύστημα κατασκευής εργοστασίων, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα οπουδήποτε, ώστε να διασφαλιστεί υψηλή ποιότητα παραγωγής και παράλληλα δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης παγκοσμίως για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Η πρωτοποριακή ηγεσία και καινοτόμος επιχειρηματική φιλοσοφία του Προέδρου Chung έχει αναγνωριστεί και τιμηθεί με πολλά βραβεία με την πάροδο των ετών, όπως τα Korea Management Association’s CEO (1996), Business Week’s Auto CEO (2004), Automotive News’ Top Automotive CEO in Asia (2005), Van Fleet Award (2009) και Harvard Business Review’s “The CEO 100”.

Σχετικά με το Automotive Hall of Fame

Tο Automotive Hall of Fame αναφέρεται στις ιστορίες εκείνων που έχουν διαπρέψει σημειώνοντας εξαιρετική πορεία στην αυτοκινητοβιομηχανία και έχει τιμήσει περίπου 800 άνδρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο. Το Automotive Hall of Fame εδρεύει στην 21400 Oakwood Blvd. στο Dearborn, Michigan και είναι ανοικτό για επισκέψεις από το κοινό. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Automotive Hall of Fame www.automotivehalloffame.org ή τις σελίδες του στο Facebook και το Instagram.

Σχετικά με την Hyundai Motor Εurope

Η Hyundai Motor Europe HQ ιδρύθηκε επίσημα το 2000 με κεντρικά γραφεία στο Offenbach της Γερμανίας. Η Hyundai πωλεί σήμερα αυτοκίνητα σε 41 ευρωπαϊκές χώρες μέσω 3.000 καταστημάτων και το 2018 έφθασε τις 543.292 ταξινομήσεις οχημάτων στην Ευρώπη σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με το 2017, υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της αγοράς. Το 2018 ήταν η τέταρτη συνεχή χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων. Η Hyundai διαθέτει τη νεότερη γκάμα οχημάτων στην Ευρώπη και το 75% των οχημάτων της να είναι σχεδιασμένα, δοκιμασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για να καλύψουν τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών. Διαθέτει μονάδες παραγωγής στην Τσεχική Δημοκρατία και την Τουρκία, τα οποία έχουν συνολική ετήσια παραγωγική ικανότητα 600.000 οχημάτων. Η Hyundai Motor προσφέρει το μοναδικό πακέτο πενταετούς εγγύησης με Απεριόριστα Χιλιόμετρα σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, παρέχοντας στους πελάτες της εγγύηση πέντε ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, πέντε χρόνια οδικής βοήθειας και πέντε χρόνια τεχνικών ελέγχων των οχημάτων.