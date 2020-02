29η Φεβρουαρίου: Αφιερωμένο στην επιπλέον μέρα του δίσεκτου έτους το σημερινό doodle της Google [vid]

29η Φεβρουαρίου: Είναι το θέμα του σημερινό doodle της Google

29η Φεβρουαρίου: Αφιερωμένο στην επιπλέον μέρα του δίσεκτου έτους, που κάνει την εμφάνισή της στα ημερολόγια μας κάθε τέσσερα χρόνια, είναι το σημερινό doodle της Google!



«Δίσεκτο» ονομάζουμε το έτος που αριθμεί 366 ημέρες, αντί των 365 που έχουν τα κοινά. Αυτό συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια, όταν προσθέτουμε ένα 24ωρο, προκειμένου να διορθωθούν οι ατέλειες του πολιτικού ημερολογίου σε σχέση με το αστρονομικό. Αν δεν συνέβαινε αυτή η διόρθωση, σε βάθος χρόνου θα είχαμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Για να βρούμε ποιο έτος είναι δίσεκτο, δεν έχουμε παρά να το διαιρέσουμε με το 4. Αν διαιρείται ακριβώς, σημαίνει ότι είναι δίσεκτο και το έτος αυτό έχει 366 ημέρες.

Με το Ιουλιανό Ημερολόγιο, που θεσπίστηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα σύμφωνα τις προτάσεις του αλεξανδρινού αστρονόμου Σωσιγένη (46 π.Χ.), ο Φεβρουάριος μετατέθηκε από τελευταίος μήνας του έτους σε δεύτερος, αμέσως μετά τον Ιανουάριο και είχε 30 μέρες. Μεταξύ της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου πρόσθεταν μία επιπλέον μέρα, δηλαδή η 24η Φεβρουαρίου υπολογιζόταν δύο φορές. Κι επειδή η μέρα αυτή ήταν η έκτη μέρα πριν από τις Καλένδες του Μαρτίου (1η Μαρτίου), η δεύτερη 24η Φεβρουαρίου που προστέθηκε ονομάστηκε δις έκτη μέρα, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό, ο όρος δίσεκτο έμεινε για ολόκληρο το έτος που έχει μία μέρα περισσότερη από τα κοινά.

Αργότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα sansimera.gr, από τον Φεβρουάριο αφαιρέθηκε μία μέρα και άλλη μία επί του Αυγούστου, που προστέθηκε προς τιμή του αυτοκράτορα στον μήνα Αύγουστο. Έτσι, ο Φεβρουάριος παρέμεινε με 28 μόνο ημέρες. Από τους μεταχριστιανικούς χρόνους, η επιπλέον μέρα προστίθεται στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο οποίος στο δίσεκτο έτος έχει 29 μέρες αντί για 28.

Ο καθοριστικός αλγόριθμος

Σύμφωνα με τη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ο ακόλουθος ψευδοκώδικας καθορίζει αν ένα έτος είναι δίσεκτο έτος ή συνηθισμένο έτος στο Γρηγοριανό ημερολόγιο (και στο προληπτικό Γρηγοριανό ημερολόγιο πριν το 1582). Η μεταβλητή έτος που ελέγχεται είναι ο ακέραιος που αναπαριστά τον αριθμό του έτους στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.

if (έτος δεν είναι διαιρετό με 4) then (είναι ένα συνηθισμένο έτος)

else if (έτος δεν είναι διαιρετό με 100) then (είναι ένα δίσεκτο έτος)

else if (έτος δεν είναι διαιρετό με 400) then (είναι ένα συνηθισμένο έτος)

else (είναι ένα δίσεκτο έτος)

Ο αλγόριθμος εφαρμόζεται στα έτη πριν από το 1 του προληπτικού Γρηγοριανού ημερολογίου, αλλά μόνο αν το έτος εκφράζεται με αρίθμηση αστρονομικού έτους. Δεν είναι έγκυρος για σημειογραφία BC ή BCE. Ο αλγόριθμος δεν είναι απαραίτητα έγκυρος για έτη στο Ιουλιανό ημερολόγιο, όπως τα έτη πριν το 1752 στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το έτος 1700 ήταν δίσεκτο έτος στο Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά όχι στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Υπολογισμός δίσεκτων ετών

Για να προσδιορίσουμε αν ένα έτος είναι δίσεκτο σύμφωνα με τη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ εφαρμόζουμε τα εξής:

Ελέγχουμε το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του έτους με το 4. Αν είναι μηδέν ελέγχουμε το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του έτους με το 100. Αν αυτό το υπόλοιπο είναι διαφορετικό του μηδενός τότε το έτος είναι δίσεκτο. Αν από τον έλεγχο 1 δεν προκύψει ότι το έτος είναι δίσεκτο ελέγχουμε το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του έτους με το 400. Αν είναι μηδέν τότε το έτος είναι δίσεκτο, άσχετα από το αποτέλεσμα του ελέγχου 1.

Η ημέρα που προστίθεται στο έτος κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι η 29η Φεβρουαρίου. Τα επόμενα δίσεκτα έτη είναι: 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104 κλπ . Το 2000 ήταν δίσεκτο λόγω του ελέγχου 2. Αν ίσχυε μόνο η διαίρεση με το 4 και ο έλεγχος 1 το 2000 δε θα ήταν δίσεκτο όπως δεν είναι π.χ. το 2100.

Οι διορθώσεις στο ημερολόγιο επιβάλλονται από το γεγονός ότι η περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί 365,242199 μέρες. Η κύρια διόρθωση (προσθήκη μιας μέρας κάθε 4 χρόνια) θα ήταν απόλυτα σωστή αν η περιστροφή διαρκούσε 365.25 μέρες, δηλαδή περίπου 365 μέρες και 1/4 της μέρας. Όμως δε διαρκεί ακριβώς τόσο! Η διαφορά, που είναι 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα κατ΄ έτος, επιβάλλει την αφαίρεση μιας ημέρας κάθε 129 χρόνια. Αυτό προβλέπεται στον έλεγχο . Όμως για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια (ώστε να μη έχουμε αλλαγή των εποχών) προστέθηκε μία μέρα κάθε 400 χρόνια έλεγχος . Έτσι το ημερολόγιο θα ήταν απολύτως σωστό αν η διάρκεια της περιστροφής της γης ήταν 365.2425 που είναι πολύ κοντά στο πραγματικό και πλέον απαιτεί διορθώσεις σε χρόνους της τάξης των 3000-4000 χρόνων.

Οι προλήψεις για το δίσεκτο

Για το δίσεκτο ή βίσεκτο χρόνο επικρατούν πλήθος προλήψεων και δεισιδαιμονιών, απόρροια της ρωμαϊκής επιρροής. Η δις έκτη εμβόλιμη μέρα θεωρείτο αποφράς και κατ' επέκταση όλο το έτος. Σ' αυτό πρέπει να συνετέλεσε το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τον Φεβρουάριο ως μήνα των νεκρών και πίστευαν ότι άφηναν τον Άδη και κυκλοφορούσαν για λίγες μέρες ανάμεσα στους ζωντανούς. Έτσι, το δίσεκτο έτος δεν γινόταν η έναρξη εργασίας με μακροχρόνια διάρκεια, όπως φύτευση αμπέλων, θεμελίωση οικιών και σύναψη γάμου. Η πίστη για το δίσεκτο έτος μεταδόθηκε και στους Έλληνες, ύστερα από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

Γι' αυτό και το έτος κατά το οποίο συμβαίνουν μεγάλα δεινά (πόλεμοι, λιμοί, μεγάλες φυσικές καταστροφές κ.ά.) καλείται «χρόνος δίσεχτος». Η αντίληψη αυτή απηχείται και στα δημοτικά τραγούδια, όπως στην παραλογή «Του νεκρού αδελφού», με τους στίχους:

Κι εμπήκε χρόνος δίσεκτος και μήνες οργισμένοι

κι' έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν.

Τα επόμενα δίσεκτα έτη μέχρι το 2100 είναι: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096...Αλλά το 2.100 δεν είναι δίσεκτο γιατί αποτελεί εκατοντάδα ενώ αντιθέτως έχουμε στη χιλιάδα!

Ως σπάνια ημέρα η ίδια, η 29η Φεβρουαρίου, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Ασθενειών.

Η ετήσια περιφορά της γης γύρο από τον ήλιο δεν διαρκεί 365 μέρες όπως είναι το συνηθισμένο αλλά για την ακρίβεια 365 μέρες, 6 ώρες, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παραπάνω. Σκοπός της των δίσεκτων ετών είναι να εναρμονιστεί το τροπικό έτος με το καθημερινό-πολιτικό έτος των ημερολογίων. Δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Τη τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας με την βοήθεια φιλοσόφων και μαθηματικών. Πρόσθεσαν λοιπόν στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος για να συμβαδίζει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, πρότεινε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Ο μύθος της γρουσουζιάς ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το δίσεκτο έτος πήρε το όνομα του από τους Ρωμαίους. Ανάμεσα στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου προσέθεταν κάθε 4 χρόνια άλλη μια μέρα και έτσι υπολόγιζαν την 24η Φεβρουαρίου δύο φορές. Επειδή η 24 Φεβρουαρίου είναι 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου την ονόμασαν “δίσεκτη”, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό η ονομασία καθιερώθηκε για όλο το έτος Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον Φεβρουάριο, το μήνα της εξιλέωσης και της λατρείας των υποχθόνιων θεοτήτων, κυκλοφορούσε για λίγες μέρες ανάμεσά τους ο Άδης και έφερνε πολλά δεινά. Στην Ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται τόσο γρουσούζικα που ο κόσμος αποφεύγει τους γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν επίσης να αφαιρέσουν μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα τους. Αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ένας λόγος ακόμα που ο δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός προστέθηκε η επιπλέον ημέρα των δίσεκτων ετών, στην τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (αντί για την 24 που μετρούσαν διπλή οι Ρωμαίοι). Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες κάθε 4 χρόνια. Σε ορισμένες χώρες τα δίσεκτα έτη έχουν και θετική πλευρά. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα στις 29 Φεβρουαρίου κάθε δίσεκτου έτους, μπορεί όποια Ιρλανδή θέλει να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο της και εκείνος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί.



Read more at: //parallaximag.gr/life/deka-pragmata-pou-prepei-na-ksereis-gia-ta-disekta-eti

Η ετήσια περιφορά της γης γύρο από τον ήλιο δεν διαρκεί 365 μέρες όπως είναι το συνηθισμένο αλλά για την ακρίβεια 365 μέρες, 6 ώρες, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παραπάνω. Σκοπός της των δίσεκτων ετών είναι να εναρμονιστεί το τροπικό έτος με το καθημερινό-πολιτικό έτος των ημερολογίων. Δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Τη τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας με την βοήθεια φιλοσόφων και μαθηματικών. Πρόσθεσαν λοιπόν στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος για να συμβαδίζει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, πρότεινε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Ο μύθος της γρουσουζιάς ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το δίσεκτο έτος πήρε το όνομα του από τους Ρωμαίους. Ανάμεσα στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου προσέθεταν κάθε 4 χρόνια άλλη μια μέρα και έτσι υπολόγιζαν την 24η Φεβρουαρίου δύο φορές. Επειδή η 24 Φεβρουαρίου είναι 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου την ονόμασαν “δίσεκτη”, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό η ονομασία καθιερώθηκε για όλο το έτος Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον Φεβρουάριο, το μήνα της εξιλέωσης και της λατρείας των υποχθόνιων θεοτήτων, κυκλοφορούσε για λίγες μέρες ανάμεσά τους ο Άδης και έφερνε πολλά δεινά. Στην Ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται τόσο γρουσούζικα που ο κόσμος αποφεύγει τους γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν επίσης να αφαιρέσουν μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα τους. Αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ένας λόγος ακόμα που ο δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός προστέθηκε η επιπλέον ημέρα των δίσεκτων ετών, στην τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (αντί για την 24 που μετρούσαν διπλή οι Ρωμαίοι). Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες κάθε 4 χρόνια. Σε ορισμένες χώρες τα δίσεκτα έτη έχουν και θετική πλευρά. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα στις 29 Φεβρουαρίου κάθε δίσεκτου έτους, μπορεί όποια Ιρλανδή θέλει να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο της και εκείνος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί.



Read more at: //parallaximag.gr/life/deka-pragmata-pou-prepei-na-ksereis-gia-ta-disekta-eti

Η ετήσια περιφορά της γης γύρο από τον ήλιο δεν διαρκεί 365 μέρες όπως είναι το συνηθισμένο αλλά για την ακρίβεια 365 μέρες, 6 ώρες, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παραπάνω. Σκοπός της των δίσεκτων ετών είναι να εναρμονιστεί το τροπικό έτος με το καθημερινό-πολιτικό έτος των ημερολογίων. Δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Τη τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας με την βοήθεια φιλοσόφων και μαθηματικών. Πρόσθεσαν λοιπόν στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος για να συμβαδίζει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, πρότεινε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Ο μύθος της γρουσουζιάς ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το δίσεκτο έτος πήρε το όνομα του από τους Ρωμαίους. Ανάμεσα στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου προσέθεταν κάθε 4 χρόνια άλλη μια μέρα και έτσι υπολόγιζαν την 24η Φεβρουαρίου δύο φορές. Επειδή η 24 Φεβρουαρίου είναι 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου την ονόμασαν “δίσεκτη”, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό η ονομασία καθιερώθηκε για όλο το έτος Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον Φεβρουάριο, το μήνα της εξιλέωσης και της λατρείας των υποχθόνιων θεοτήτων, κυκλοφορούσε για λίγες μέρες ανάμεσά τους ο Άδης και έφερνε πολλά δεινά. Στην Ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται τόσο γρουσούζικα που ο κόσμος αποφεύγει τους γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν επίσης να αφαιρέσουν μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα τους. Αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ένας λόγος ακόμα που ο δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός προστέθηκε η επιπλέον ημέρα των δίσεκτων ετών, στην τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (αντί για την 24 που μετρούσαν διπλή οι Ρωμαίοι). Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες κάθε 4 χρόνια. Σε ορισμένες χώρες τα δίσεκτα έτη έχουν και θετική πλευρά. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα στις 29 Φεβρουαρίου κάθε δίσεκτου έτους, μπορεί όποια Ιρλανδή θέλει να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο της και εκείνος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί.



Read more at: //parallaximag.gr/life/deka-pragmata-pou-prepei-na-ksereis-gia-ta-disekta-eti

Η ετήσια περιφορά της γης γύρο από τον ήλιο δεν διαρκεί 365 μέρες όπως είναι το συνηθισμένο αλλά για την ακρίβεια 365 μέρες, 6 ώρες, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παραπάνω. Σκοπός της των δίσεκτων ετών είναι να εναρμονιστεί το τροπικό έτος με το καθημερινό-πολιτικό έτος των ημερολογίων. Δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Τη τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας με την βοήθεια φιλοσόφων και μαθηματικών. Πρόσθεσαν λοιπόν στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος για να συμβαδίζει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, πρότεινε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Ο μύθος της γρουσουζιάς ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το δίσεκτο έτος πήρε το όνομα του από τους Ρωμαίους. Ανάμεσα στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου προσέθεταν κάθε 4 χρόνια άλλη μια μέρα και έτσι υπολόγιζαν την 24η Φεβρουαρίου δύο φορές. Επειδή η 24 Φεβρουαρίου είναι 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου την ονόμασαν “δίσεκτη”, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό η ονομασία καθιερώθηκε για όλο το έτος Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον Φεβρουάριο, το μήνα της εξιλέωσης και της λατρείας των υποχθόνιων θεοτήτων, κυκλοφορούσε για λίγες μέρες ανάμεσά τους ο Άδης και έφερνε πολλά δεινά. Στην Ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται τόσο γρουσούζικα που ο κόσμος αποφεύγει τους γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν επίσης να αφαιρέσουν μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα τους. Αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ένας λόγος ακόμα που ο δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός προστέθηκε η επιπλέον ημέρα των δίσεκτων ετών, στην τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (αντί για την 24 που μετρούσαν διπλή οι Ρωμαίοι). Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες κάθε 4 χρόνια. Σε ορισμένες χώρες τα δίσεκτα έτη έχουν και θετική πλευρά. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα στις 29 Φεβρουαρίου κάθε δίσεκτου έτους, μπορεί όποια Ιρλανδή θέλει να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο της και εκείνος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί.



Read more at: //parallaximag.gr/life/deka-pragmata-pou-prepei-na-ksereis-gia-ta-disekta-eti

ξέρεις τι σημαίνει αυτό σου έχουμε τη την απάντηση. Η ετήσια περιφορά της γης γύρο από τον ήλιο δεν διαρκεί 365 μέρες όπως είναι το συνηθισμένο αλλά για την ακρίβεια 365 μέρες, 6 ώρες, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παραπάνω. Σκοπός της των δίσεκτων ετών είναι να εναρμονιστεί το τροπικό έτος με το καθημερινό-πολιτικό έτος των ημερολογίων. Δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Τη τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας με την βοήθεια φιλοσόφων και μαθηματικών. Πρόσθεσαν λοιπόν στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος για να συμβαδίζει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, πρότεινε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Ο μύθος της γρουσουζιάς ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το δίσεκτο έτος πήρε το όνομα του από τους Ρωμαίους. Ανάμεσα στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου προσέθεταν κάθε 4 χρόνια άλλη μια μέρα και έτσι υπολόγιζαν την 24η Φεβρουαρίου δύο φορές. Επειδή η 24 Φεβρουαρίου είναι 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου την ονόμασαν “δίσεκτη”, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό η ονομασία καθιερώθηκε για όλο το έτος Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον Φεβρουάριο, το μήνα της εξιλέωσης και της λατρείας των υποχθόνιων θεοτήτων, κυκλοφορούσε για λίγες μέρες ανάμεσά τους ο Άδης και έφερνε πολλά δεινά. Στην Ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται τόσο γρουσούζικα που ο κόσμος αποφεύγει τους γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν επίσης να αφαιρέσουν μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα τους. Αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ένας λόγος ακόμα που ο δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός προστέθηκε η επιπλέον ημέρα των δίσεκτων ετών, στην τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (αντί για την 24 που μετρούσαν διπλή οι Ρωμαίοι). Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες κάθε 4 χρόνια. Σε ορισμένες χώρες τα δίσεκτα έτη έχουν και θετική πλευρά. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα στις 29 Φεβρουαρίου κάθε δίσεκτου έτους, μπορεί όποια Ιρλανδή θέλει να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο της και εκείνος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί.



Read more at: //parallaximag.gr/life/deka-pragmata-pou-prepei-na-ksereis-gia-ta-disekta-eti

Η ετήσια περιφορά της γης γύρο από τον ήλιο δεν διαρκεί 365 μέρες όπως είναι το συνηθισμένο αλλά για την ακρίβεια 365 μέρες, 6 ώρες, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα παραπάνω. Σκοπός της των δίσεκτων ετών είναι να εναρμονιστεί το τροπικό έτος με το καθημερινό-πολιτικό έτος των ημερολογίων. Δηλαδή να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου να έχουμε τον Ιανουάριο καλοκαίρι και τον Ιούλιο χειμώνα. Τη τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα βρήκε ο Ιούλιος Καίσαρας με την βοήθεια φιλοσόφων και μαθηματικών. Πρόσθεσαν λοιπόν στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος για να συμβαδίζει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης, πρότεινε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Γ’, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Ο μύθος της γρουσουζιάς ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στον ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το δίσεκτο έτος πήρε το όνομα του από τους Ρωμαίους. Ανάμεσα στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου προσέθεταν κάθε 4 χρόνια άλλη μια μέρα και έτσι υπολόγιζαν την 24η Φεβρουαρίου δύο φορές. Επειδή η 24 Φεβρουαρίου είναι 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου την ονόμασαν “δίσεκτη”, δηλαδή δεύτερη έκτη μέρα πριν από το Μάρτιο. Με τον καιρό η ονομασία καθιερώθηκε για όλο το έτος Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον Φεβρουάριο, το μήνα της εξιλέωσης και της λατρείας των υποχθόνιων θεοτήτων, κυκλοφορούσε για λίγες μέρες ανάμεσά τους ο Άδης και έφερνε πολλά δεινά. Στην Ελληνική παράδοση τα δίσεκτα έτη θεωρούνται τόσο γρουσούζικα που ο κόσμος αποφεύγει τους γάμους, το κτίσιμο του σπιτιού, τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και γενικά τους μακροχρόνιους συνεταιρισμούς ή σχέσεις. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν επίσης να αφαιρέσουν μία μέρα από τον Φεβρουάριο και να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του Αυτοκράτορα τους. Αυτός φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι ένας λόγος ακόμα που ο δεύτερος μήνας του χρόνου έχει μία μέρα λιγότερη. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός προστέθηκε η επιπλέον ημέρα των δίσεκτων ετών, στην τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (αντί για την 24 που μετρούσαν διπλή οι Ρωμαίοι). Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες κάθε 4 χρόνια. Σε ορισμένες χώρες τα δίσεκτα έτη έχουν και θετική πλευρά. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα στις 29 Φεβρουαρίου κάθε δίσεκτου έτους, μπορεί όποια Ιρλανδή θέλει να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο της και εκείνος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί.



Read more at: //parallaximag.gr/life/deka-pragmata-pou-prepei-na-ksereis-gia-ta-disekta-eti