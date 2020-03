Dacia Spring Electric: Το μοντέλο που σηματοδοτεί την απαρχή της ηλεκτρικής επανάστασης για τη Dacia

Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, η Dacia συγκλόνισε συθέμελα τον κόσμο του αυτοκινήτου, με τη φιλοσοφία της και τα επαναστατικά μοντέλα της, με αιχμή του δόρατος το Duster.

- To Dacia Spring Electric αποτελεί τον προπομπό του πιο προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Ευρώπης

- Το πρώτο αυτοκίνητο πόλης στη γκάμα της Dacia

- Μια ιδανική ιδέα για τις νέες υπηρεσίες της αυτοκίνησης καθώς και για ιδιώτες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Η Dacia, εξακολουθεί να αλλάζει σύμφωνα με τις επιταγές των καιρών, παραμένοντας πιστή στις βασικές αξίες της: την κατασκευή απλών, σύγχρονων, αξιόπιστων και στιβαρών μοντέλων, που πωλούνται σε καλές τιμές. Πρόκειται για ένα πραγματικό success story με περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια πελάτες, που την έχουν τοποθετήσει στην κορυφή των λιανικών πωλήσεων στην Ευρώπη χάρη στα Logan, Sandero και Duster.

Πιστή στη φήμη της ως ένας «παίκτης που αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο», η Dacia είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην εντυπωσιακή ιστορία της, με το λανσάρισμα του ηλεκτρικού Spring Electric, ενός concept-car που αποτελεί τον προπομπό του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Dacia. Με το Spring Electric, η Dacia είναι ο πρωτοπόρος της προσιτής ηλεκτρικής επανάστασης.

Dacia r-EV-olution

Για να επιτύχει τη νέα αυτή επανάσταση, η Dacia αξιοποιεί τη 10ετή εμπειρία του Groupe Renault ως πρωτοπόρου και ηγέτη στην ηλεκτροκίνηση, του οποίου το όραμα είναι να προσφέρει προσιτή και βιώσιμη μετακίνηση για όλους.

Το concept-car Spring Electric είναι συνταυτισμένο με αυτό το όραμα, που ταυτόχρονα ασπάζεται τις αξίες και τη φιλοσοφία της Dacia. Αποτελεί τον προπομπό ενός 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, ενός 5θυρου μοντέλου που συνδυάζει επιτυχημένα την απλότητα και την αξιοπιστία, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερους ανθρώπους σε μια πιο προσιτή και πιο ευαισθητοποιημένη μορφή αυτοκίνησης. Ελαφριά και συμπαγής σε διαστάσεις, η έκδοση παραγωγής του Dacia Spring Electric θα παρουσιαστεί μέσα στο 2021, με αυτονομία της τάξης των 200 χλμ. (WLTP) εξασφαλίζοντας ευελιξία και ανέμελες αστικές και περιαστικές μετακινήσεις.

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που θέτει νέα δεδομένα

Το concept-car Dacia Spring Electric είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο έρχεται για να θέσει νέα δεδομένα. Το γκρι παστέλ χρώμα του αμαξώματος αναδεικνύεται με πινελιές σε έντονο πορτοκαλί, με ενθέσεις στα φτερά, τις μπάρες οροφής και το κάτω μέρος των πορτών, ενώ αυξημένη είναι η απόσταση από το έδαφος και υπάρχουν προστατευτικές ποδιές ενσωματωμένες στο εμπρός και πίσω προφυλακτήρα. Ο ξεχωριστός SUV σχεδιασμός του και οι συμπαγείς διαστάσεις του (3,73 μ. μήκος) το καθιστά ιδανικό για καθημερινή χρήση και ανέμελες μετακινήσεις.

Ειδική προσοχή έχει δοθεί στα φώτα. Στο εμπρός μέρος, εξ ολοκλήρου LED φωτιστικά σώματα έχουν εφαρμοστεί με δύο τρόπους: μία οριζόντια λωρίδα στο πάνω μέρος και 6 γραφικά σχέδια ενσωματωμένα στον προφυλακτήρα. Στο πίσω μέρος, τα 4, πλήρως LED, φωτιστικά, δημιουργούν ένα σχέδιο «διπλού Υ». Αυτά τα μοτίβα σηματοδοτούν το μέλλον της μελλοντικής φωτεινής ταυτότητας της Dacia.

Δια μέσου αυτής της φωτεινής υπογραφής, του ανάγλυφου καπό και της ειδικά σχεδιασμένης γρίλιας της μάσκας, το μπροστινό μέρος του Spring Electric εκφράζει δυναμισμό και στιβαρότητα.

Με στόχο το μέλλον της αυτοκίνησης

Εφοδιασμένο με ηλεκτρικό κινητήρα και μπαταρία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της καθημερινής χρήσης, το Dacia Spring Electric εξυπηρετεί όλες τις πρακτικές ανάγκες των αστικών και περιαστικών μετακινήσεων. Πρόκειται για ένα στιβαρό αυτοκίνητο που προσφέρει τόσο στους πελάτες λιανικής, όσο και στους εταιρικούς το πλήρες φάσμα πλεονεκτημάτων των ηλεκτρικών οχημάτων: ευκολία οδήγησης, αθόρυβη λειτουργία, ανύπαρκτοι κραδασμοί, μηδενικές εκπομπές ρύπων κ.α. Λίγο ή πολύ είναι εύκολο στη φόρτιση και χρειάζεται ελαχίστη συντήρηση.

Το Dacia Spring Electric είναι η ιδανική λύση για τις νέες υπηρεσίες μετακίνησης, όπως είναι οι στόλοι κοινόχρηστων αυτοκινήτων. Η βασική του έκδοση θα προσφέρεται για αυτή την αγορά, στην οποία το Groupe Renault έχει το μεγαλύτερο αμιγώς ηλεκτρικό κοινόχρηστο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη (7.800 ZOE, Kangoo Z.E. & Twizy).

Websites: www.renault.gr / ww.Dacia.gr

Like us on Facebook: //www.facebook.com/DaciaGreece

Follow us on Instagram: //www.instagram.com/Dacia_greece/