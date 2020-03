Dacia DUSTER-O ηγέτης στην οικονομία τώρα και ηγέτης στην αυτονομία

Το πιο δημοφιλές μοντέλο στην ιστορία της Dacia, το μοντέλο που βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του από τη στιγμή που παρουσιάστηκε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, το Dacia DUSTER διατίθεται τώρα και στην έκδοση ECO-G, με κινητήρα βενζίνης / υγραερίου.

• To Dacia DUSTER είναι τώρα διαθέσιμο και στην Ελλάδα με τον νέο turbo κινητήρα βενζίνης 1.0 TCe 100hp και στην έκδοση ECO-G, με εργοστασιακό σύστημα υγραερίου (LPG).

• H Dacia είναι ο μόνος κατασκευαστής αυτοκινήτων που προσφέρει εκδόσεις LPG, σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της.

• Ο κινητήρας διπλού καυσίμου του DUSTER, που καίει βενζίνη – υγραέριο, αποτελεί μια αξιόπιστη, προσιτή στην κτήση και οικονομική στη χρήση επιλογή, που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες των Ελλήνων αγοραστών.

• H νέα έκδοση 1.0 TCe 100hp ECO-G του Dacia DUSTER διατίθεται από 14.180€, μόλις 600€ παραπάνω από την έκδοση βενζίνης με τον ίδιο κινητήρα.

• Με τις δεξαμενές και των δύο καυσίμων γεμάτες, το νέο DUSTER ECO-G έχει αυτονομία έως 1.400 χλμ.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοφιλές SUV εξοπλίζεται με τον νέο turbo κινητήρα βενζίνης Energy 1.0 TCe που αποδίδει 100 ίππους και 170 Nm ροπής διαθέσιμα από τις 2.000 σ.α.λ. Ο σύγχρονος αυτός κινητήρας, που έχει αγωνιστικά γονίδια, όπως προκύπτει από την ενασχόληση του Groupe Renault με τη Formula1, συνδυάζεται, στην έκδοση ECO-G, με εργοστασιακό σύστημα υγραερίου (LPG – Liquefied Petroleum Gas). Ο κινητήρας διπλού καυσίμου ECO-G έχει περίπου 10% λιγότερες εκπομπές CO2 από τoν αντίστοιχο κινητήρα βενζίνης. Στην περίπτωση του νέου DUSTER με κινητήρα ECO-G, οι εκπομπές ρύπων δεν ξεπερνάνε τα 111-112 γρ./χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο NEDC (121-122 γρ./χλμ. στην απλή έκδοση βενζίνης). Οι χαμηλοί ρύποι, σημαίνουν και σημαντική ελάφρυνση στα τέλη κυκλοφορίας.

Ωστόσο τα πλεονεκτήματα του LPG δεν σταματούν εδώ. Το κόστος του καυσίμου(*) στην Ελλάδα είναι 60% (ή και περισσότερο) χαμηλότερο της βενζίνης, και σχεδόν στο μισό του κόστους του diesel κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός κάνει οικονομία σε κάθε γέμισμα, ενώ το συνολικό κόστος ανά χιλιόμετρο είναι χαμηλότερο σε σχέση τόσο με έναν κινητήρα βενζίνης, όσο και με έναν diesel. Παράλληλα, το μεγάλο όφελος για όποιον επιλέξει τη νέα έκδοση με κινητήρα ECΟ-G του DUSTER είναι η αυτονομία. Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με δύο δεξαμενές καυσίμων. Μία για τη βενζίνη, χωρητικότητας 50 λίτρων (όση δηλαδή και στις απλές εκδόσεις βενζίνης του μοντέλου) και μία υγραερίου, χωρητικότητας 34 λίτρων LPG. Αυτό, με βάση τις μετρήσεις κατανάλωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο NEDC (5,5 λτ./100 χλμ. βενζίνης & 6,8-6,9 λτ./100 χλμ. υγραερίου) προσφέρει στο DUSTER με κινητήρα ECO-G μια ασυναγώνιστη αυτονομία που φτάνει τα 1.400 χλμ. με ένα γέμισμα και των δύο δεξαμενών. Αν συνυπολογίσει κανείς το πολύ πυκνό δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού που διαθέτουν LPG στη χώρα μας, τότε το πλεονέκτημα είναι περισσότερο από προφανές.

Η ενσωμάτωση του συστήματος υγραεριοκίνησης στο DUSTER είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατευθείαν στο εργοστάσιο κατασκευής του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα ενός εργοστασιακού τελικού προϊόντος που διέπεται από τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας, όπως και κάθε άλλου που βγαίνει από τις γραμμές παραγωγής της Dacia. Ο turbo κινητήρας βενζίνης 1.0 TCe 100hp είναι σχεδιασμένος από την αρχή για να δουλεύει και με LPG. Παράλληλα, η δεξαμενή του υγραερίου είναι φτιαγμένη από ατσάλι υψηλής αντοχής και τοποθετημένη στο χώρο που, στις απλές εκδόσεις, τοποθετείται ο εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα), χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητα του διαμερίσματος των αποσκευών. Η λειτουργία του συστήματος είναι πολύ απλή. Η εναλλαγή ανάμεσα στα δύο καύσιμα γίνεται με δύο τρόπους. Είτε χειροκίνητα, από το διακόπτη που είναι τοποθετημένος μέσα στην καμπίνα των επιβατών, είτε αυτόματα, όταν η δεξαμενή του LPG αδειάσει. Μάλιστα, ένας ειδικός δείκτης αποτυπώνει την πληρότητα καυσίμου στη δεξαμενή υγραερίου.

(*) ισχύει με τις τιμές των καυσίμων 16/3/2020

Εγγύηση και τιμές

Η Dacia έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του προϊόντος της προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών σε όλες τις εκδόσεις του DUSTER που καίνε υγραέριο, που συνδυάζεται με παροχή 3 ετών δωρεάν οδικής βοήθειας, όπως και σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της στην Ελλάδα.

Οι τιμές των εκδόσεων του Duster με κινητήρα ECO-G είναι οι ακόλουθες:

• 1.0 TCe 100hp ECO-G AMBIANCE 4x2 14.180€

• 1.0 TCe 100hp ECO-G SPORTIVE 4x2 15.650€

• 1.0 TCe 100hp ECO-G PRESTIGE 4x2 16.450€

Το Dacia DUSTER κυκλοφορεί ως υγραεριοκίνητο (LPG) και σε συνδυασμό με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.6 SCe των 115 ίππων, με τις ακόλουθες τιμές εκδόσεων:

• 1.6 SCe 115hp AMBIANCE 4x2 LPG 14.480€

• 1.6 SCe 115hp SPORTIVE 4x2 LPG 15.950€

• 1.6 SCe 115hp PRESTIGE 4x2 LPG 16.750€

Λίγα λόγια για το υγραέριο

Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή περισσότερα από 15 εκ. αυτοκίνητα κινούνται με LPG, αριθμός που φτάνει τα 26 εκ. σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Dacia προσφέρει το LPG στα μοντέλα της από το 2010.

Αλλά τι είναι το υγραέριο; Πρόκειται για ένα μείγμα προπανίου και βουτανίου, που η καύση του παράγει λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα, λιγότερους υδρογονάνθρακες και λιγότερα οξείδια του αζώτου από τη βενζίνη. Εξ ου και εκπέμπει κατά 10% λιγότερους ρύπους από ότι ένας ανάλογος κινητήρας βενζίνης.

