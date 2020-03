PlayStation 5: Τα μυστικά της πολυαναμενόμενης κονσόλας που περιμένουν πως και πως εκατομμύρια χρήστες -Πόσο θα κοστίζει [vid]

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι στην «καρδιά» του Playstation 5 θα χτυπά ο οκταπύρηνος επεξεργαστής της AMD, ο εξωτερικός σχεδιασμός της εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο.

PlayStation 5: Σε μια παρουσίαση που διοργάνωσε η SONY , αποκάλυψε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της πολυαναμενόμενης κονσόλας Playstation 5, την οποία αναμένουν εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2020.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι στην «καρδιά» του Playstation 5 θα χτυπά ο οκταπύρηνος επεξεργαστής της AMD, Zen 2 στα 3.25Ghz με κάρτα γραφικών RDNA 2 που θα λειτουργεί στα 10.28 Tflops, ο εξωτερικός σχεδιασμός της εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο. Όσο για την τιμή της; Εκτιμάται πως διαμορφωθεί στα 499 δολάρια στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά

CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, οκταπύρηνο, μεταβλητής συχνότητας 3.5 GHz GPU: AMD Radeon RDNA 2-b με συχνότητα έως 2.23 GHz (10.3 Tflops) Μνήμη RAM: GDDR6 16GB SSD: 825GB, 5.5GB/s Οπτικός δίσκος: Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc Video out: Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver 2.1) Ήχος: Tempest 3D AudioTech