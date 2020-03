Instagram: Η δοκιμή για μηνύματα που δεν είναι ορατά [vid]

Instagram: Ένα νέο χαρακτηριστικό δοκιμάσει η διάσημη εφαρμογή, Instagram. Σύμφωνα με την ερευνήτρια εφαρμογών, Jane Manchun Wong, ο χρήστης μπορεί να στείλει DM το οποίο θα εξαφανίζεται, ενώ θα μπορεί να εναλλάσσεται στα modes μεταξύ των κανονικών DMs και των DMs που θα εξαφανίζονται. Το mode είναι στα αρχικά στάδια του και μάλλον θα αργήσει να έρθει ως χαρακτηριστικό.

«Πάντα εξερευνούμε νέα χαρακτηριστικά για να βελτιώσουμε την messaging εμπειρία σας. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ακόμα σε early development και δεν υπάρχουν ακόμα εξωτερικές δοκιμές», απάντησε η ίδια εταιρεία στο tweet της Wong.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear



It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo