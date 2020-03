Τεστ αίματος καρκίνος: Εξέταση ανιχνεύει πάνω από 50 είδη

Τεστ αίματος καρκίνος: Ανέπτυξαν το πρώτο τεστ αίματος που μπορεί -με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης- να ανιχνεύσει με ακρίβεια περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου και επιπλέον να εντοπίσει σε ποιον ιστό ξεκίνησε η καρκινογένεση, συχνά προτού υπάρξει η παραμικρή κλινική ένδειξη ή σύμπτωμα της νόσου. Οι ερευνητές του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Dana-Faber και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ, καθώς επίσης του Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ και του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ογκολογίας «Annals of Oncology», ανέφεραν ότι το τεστ δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα μόνο σε ποσοστό 0,7%, δηλαδή ούτε ένας άνθρωπος στους 100 δεν θα θεωρηθεί καρκινοπαθής χωρίς να είναι.

Συγκριτικά, με βάση τις υπάρχουσες διαγνωστικές μεθόδους, περίπου μία στις δέκα γυναίκες (10%) διαγιγνώσκεται λανθασμένα ότι έχει καρκίνο του μαστού. Το νέο τεστ έχει ακρίβεια έως 93% (όσον αφορά τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα) και μπορεί να προβλέψει σε ποσοστό 96% τον ιστό από όπου προήλθε ο καρκίνος. Το τεστ, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Grail της Καλιφόρνια και θα συνεχίσει να δοκιμάζεται σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων προτού κυκλοφορήσει, βασίζεται στο γεγονός ότι ο καρκίνος απελευθερώνει DNA στο αίμα.

Results published today in @Annals_Oncology show a new blood test can detect a wide range of #cancers. The test is now available to at risk individuals in clinical study at Dana-Farber: //t.co/RoF69Gd6Xd pic.twitter.com/BympncmPGQ