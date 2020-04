Just Cause 4: Εντελώς δωρεάν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το επιτυχημένο παιχνίδι Just Cause 4. Αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Epic Games Stores κάνει δώρο κάθε Πέμπτη ένα παιχνίδι για δωρεάν download. Την Μεγάλη Πέμπτη οι φίλοι του gaming είχαν την ευκαιρία να κατεβάσουν χωρίς χρέωση το Just Cause 4 και το Wheels of Aurelia.

Τα δύο παιχνίδια εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα μέχρι τις 23 Απριλίου 2020. Τονίζεται ότι όσοι έχουν αποκτήσει τα παιχνίδια δωρεάν θα εξακολουθήσουν να τα έχουν στην βιβλιοθήκη τους και μετά το πέρας της ημερομηνίας που θα είναι διαθέσιμα. Το Just Cause 4 είναι ένα open-world action adventure που βασίζεται στην Apex engine της Avalanche Studios και φημίζεται για την ελευθερία που δίνει στον παίκτη να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει στον χάρτη.

Το παιχνίδι ακολουθεί τον πράκτορα Rico Rodriguez που αναζητά να μάθει την αλήθεια για το παρελθόν του. Το Wheels of Aurelia είναι ένα παιχνίδι δράσης στημένο στην Ιταλία των ‘70s, με τους gamers να αναλαμβάνουν τον ρόλο της Lella και να βιώνουν την ταραχώδη περίοδο για τη χώρα, ενώ ανακαλύπτουν πολλά μυστικά για το παρελθόν της.

Αποκτήσετε τα Just Cause 4 και Wheels of Aurelia από εδώ.