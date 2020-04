Η Ελλάδα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Τις τράβηξε πρόσφατα ο αστροναύτης της NASA, Andrew Morgan και δημοσιεύτηκαν με ειδική αναφορά και τις δημοσιεύει το Meteo.gr με πληροφορίες για τον Σταθμό. Ο ISS είναι ο κατοικήσιμος τεχνητός δορυφόρος- ερευνητικός σταθμός που από το 2000 βρίσκεται σε χαμηλή τροχιά πάνω από τη Γη (περίπου στα 400km από την επιφάνεια) και αποτελεί κοινή σύμπραξη 5 διαστημικών υπηρεσιών : NASA (ΗΠΑ), Roscosmos (Ρωσία), JAXA (Ιαπωνία), ESA (Ευρώπη) και CSA (Καναδάς). Αποτελεί ένα δραστήριο εργαστήριο μικρο- βαρύτητας, και διαστημικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα μέλη πληρώματος διενεργούν πειράματα βιολογίας, φυσικής, αστρονομίας, μετεωρολογίας, φυσιολογίας, αλλά και σε άλλους επιστημονικούς τομείς.

Ο ISS ταξιδεύει με μέση ταχύτητα ως προς την επιφάνεια της Γης 27744 χιλιόμετρα ανά ώρα, (7,66 km/sec ) συμπληρώνοντας 15,7 περιφορές την ημέρα (μία πλήρης περιφορά κάθε 90 λεπτά), ώστε οι αστροναύτες του βιώνουν μια ανατολή ή δύση του ηλίου περίπου κάθε 45 λεπτά.

Αυτή τη στιγμή εκεί βρίσκονται 3 αστροναύτες, οι Chris Cassidy – διοικητής (NASA), Anatoly Ivanishin (Roscosmos) και Ivan Vagner (Roscosmos), ενώ την Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα Καζακστάν) έφθασαν πίσω στη Γη οι υπόλοιποι 3 (αποστολή 62): Jessica Meir (NASA, 205 ημέρες στο διάστημα), Andrew Morgan (NASA, 272 ημέρες στο διάστημα) και o πρώην επικεφαλής του πληρώματος Oleg Skripochka (Roscosmos, 205 ημέρες στο διάστημα).

O Άντριου Μόργκαν στέλνει μήνυμα για την επιστροφή του στη Γη.

It feels great to be back on the planet and even better to be reunited with my family and loved ones. Thanks to all who contributed to the success of Expeditions 60, 61, and 62! It was an honor to serve @NASA onboard the @Space_Station. pic.twitter.com/iKSTdq6UJh

— Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) April 18, 2020