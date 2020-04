2020: Η θερμότερη χρονιά στη σύγχρονη Ιστορία αναμένεται να είναι η τρέχουσα. Αυτό προβλέπει η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, επιστήμονες της οποίας εκτιμούν ότι παρά τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των εκτεταμένων μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας και περιστολής της βιομηχανικής δραστηριότητας, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δεν μοιάζει να περιορίζεται.

Εξάλλου τους πρώτους μήνες του 2020 έσπασαν πολλά ρεκόρ θερμοκρασίας, οδηγώντας την Υπηρεσία Ωκεανογραφικών και Ατμοσφαιρικών Μελετών των ΗΠΑ στην εκτίμηση ότι η φετινή χρονιά έχει 75% πιθανότητες να είναι η θερμότερη από κάθε άλλη.

Meteorologists say 2020 on course to be hottest year since records began https://t.co/zfqAo7WtWn

— The Guardian (@guardian) April 27, 2020