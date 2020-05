Epic: Η εταιρεία, με ένα tweet που έχει πλέον διαγραφεί, επιβεβαίωσε ότι από την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάζουν δωρεάν μέσω του Epic Games Store το δημοφιλές παιχνίδι GTA V. Από την αρχή της εβδομάδας εμφανίστηκαν οι φήμες για το Grand Theft Auto και ο επίσημος λογαριασμός του Epic Games Store στο Twitter επιβεβαίωσε την άφιξη του δεύτερου παιχνιδιού με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το Tweet που το Epic Games Store δημοσίευσε είναι μια διαφήμιση για το GTA V, αλλά αμέσως μετά το διέγραψε. Ευτυχώς, ο γνωστός χρήστης για τις αποκαλύψεις του, Wario, κατάφερε να απαθανατίσει το tweet για να το δουν όλοι.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020