Ghost of Tsushima: Από δύο εκπληκτικούς exclusive τίτλους θα χαρακτηριστεί το φετινό καλοκαίρι, το οποίο προφανώς θα είναι το «τελευταίο» στη ζωή του PlayStation 4 . Ο ένας είναι το πολυαναμενόμενο The Last of Us Part II και o δεύτερος το φιλόδοξο και πολλά υποσχόμενο Ghost of Tsushima που κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου 2020.

Πρόσφατα η εταιρεία ανάπτυξης του Ghost of Tsushima παρουσίασε ένα In-depth gameplay trailer, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε μια καλή γεύση από τον πραγματικά πανέμορφο κόσμο του. Θυμίζοντας αρκετά τα κινηματογραφικά αριστουργήματα του Akira Kurosawa, στα 18 λεπτά που κρατάει το gameplay trailer βλέπουμε τον πρωταγωνιστή Jin να εξερευνάει τον open-world κόσμο του παιχνιδιού (είτε πεζός, είτε στο άλογο του), αποδεχόμενος quests, αλλά και να πολεμάει.

Αξίζει να σημειωθεί ο διαφορετικός τρόπος μάχης, καθώς ο ήρωας θα μάχεται ως samurai, αλλά και ως «Ghost», πράγμα που σημαίνει ότι θα εφαρμόζει μια πιο stealth (και πλάγια) προσέγγιση στη μάχη. Παράλληλα, ο Jin θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά armors, τα οποία θα προσαρμόζονται στο στυλ παιχνιδιού που προτιμάει ο εκάστοτε παίκτης. Τέλος, το παιχνίδι θα προσφέρει ένα ασπρόμαυρο cinema mode, αλλά και τη δυνατότητα για χρήση της ιαπωνικής γλώσσας.

Sony και η Sucker Punch μοιράστηκαν περισσότερα για το Ghost of Tsushima, το οποίο μας εξιστορεί την ιστορία του Jin Sakai κατά την πρώτη εισβολή των Μογγόλων.