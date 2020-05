Μπορεί να έμοιαζε απίθανο, όμως η OnePlus κατασκεύασε ένα χρωματικό φίλτρο υπέρυθρων για την κάμερα του OnePlus 8 Pro στα 5MP, που ενώ σου δίνει ουσιαστικά την δυνατότητα να αλλάζεις τις εικόνες προέκυψε ότι κάνει και… κάτι παραπάνω. Το συγκεκριμένο φίλτρο μπορεί να δείχνει μέσα από μαύρου χρώματος ρούχα που δεν είναι βαμβακερά 100% και έχουν ποσοστό πλαστικών ή βινύλ ινών και στέρεα υλικά, όπως το πλαστικό.

Η ανακάλυψη, λοιπόν, πως ο αισθητήρας μπορεί να δει μέσα από ρούχα και πλαστικά δημιούργησε ύψιστο ζήτημα απορρήτου και ιδιωτικότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που Η OnePlus αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση πως θα αφαιρέσει άμεσα την επιλογή φίλτρου από την κάμερα του τηλεφώνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή φίλτρου “Photochrom” αποτελεί ζήτημα απορρήτου και είναι σύμφωνη με τα σχόλια διαφόρων χρηστών στην κοινότητα. Πάντως οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρίας τόνισαν πως ο αρχικός σκοπός του φίλτρου ήταν να εντάξει τα χαρακτηριστικά της υπέρυθρης ακτινοβολίας για να δώσει μοναδική υφή στις φωτογραφίες.

Προκειμένου όμως να εξαφανιστεί η ανησυχία των χρηστών, αποφάσισε να απενεργοποιήσει προσωρινά τη λειτουργία φίλτρου μέσω ενημέρωσης λογισμικού. Η εταιρεία ανέφερε ότι η ενημέρωση θα προωθηθεί εντός μίας εβδομάδας. Η εν λόγω επιλογή φίλτρου βρίσκεται στη λειτουργία “Photochrom” στο Oxygen OS και στη λειτουργία “Autumn” στο Hydrogen OS στην Κίνα.

Μάλιστα, ήδη έχει αφαιρεθεί η κάμερα στην κινεζική έκδοση, ενώ στο Oxygen OS η λειτουργία θα μείνει ως είναι. Περαιτέρω αλλαγές δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

κοινωνικά δίκτυα έχουν πλημμυρίσει από φωτογραφίες που δείχνουν πώς αυτή η κάμερα μπορεί να δει μέσα από ορισμένα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ρούχων και κάποιων ειδών πλαστικού.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020