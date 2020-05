Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της Microsoft, Charles Lamanna, δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης RPA (Robotic Process Automation) στην Ελλάδα. Όντας το πρώτο κέντρο της Microsoft σε επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης στη χώρα θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της εξαγοράς στην τοπική οικονομία. Η είδηση μάλιστα ότι γίνεται μια τέτοια επένδυση εν μέσω πανδημίας κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του Bloomberg.

Το ενδιαφέρον της πολυεθνικής ξεκίνησε αφού εξαγόρασε την ελληνικής startup εταιρεία Softomotive, με έδρα στο Λονδίνο, που θεωρείται εκ των πρωτοπόρων εταιρειών στο Robotic Process Automation (RPA) και Robotic Desktop Automation (RDA) software. Ειδικότερα η Softomotive ειδικεύεται στην τεχνολογία αυτοματισμού ρομπότ και σε λογισμικό που βοηθά τις εταιρείες να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες, μη αυτόματες εργασίες, όπως εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα . Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται στον χώρο της Υγείας, το τραπεζικό σύστημα,τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις τηλεπικοινωνίες. Το RPA είναι μια από τις πιο hot τεχνολογίες σήμερα με ένα προβλεπόμενο τζίρο 8,6 δισ. δολ. μέχρι το 2023 και η Softomotive έχει ήδη μεγάλο πελατολόγιο που περιλαμβάνει πάνω από 9.000 επιχειρήσεις διεθνώς στις οποίες περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- ονόματα όπως η IBM, η Xerox, η DT, η KPMG κ.ά.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από 15 χρόνια, από δύο απόφοιτους του τμήματος Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Αργύρη Κανίνη (πρόεδρος) και τον Μάριο Σταυρόπουλο (CEO) και μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία γνώρισε σημαντική ανάπτυξη καθώς οι λύσεις αυτοματισμού που δημιούργησε, βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση σε εταιρικούς πελάτες. Το 2015 άνοιξε γραφεία στο Λονδίνο, και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, την Ινδία και τη Νότιο Κορέα.

Το 2008 δημιούργησε τη πρώτη αυτοματοποιημένη πλατφόρμα αυτοματοποίησης επιφάνεια εργασίας, WinAutomation, και το 2016 την πλατφόρμα ProcessRobot για αυτοματοποιημένες εταιρικές λειτουργίες στο χώρο του IT. Σήμερα η Softomotive εξυπηρετεί τουλάχιστον οκτώ χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο. Με απλά λόγια οι παραπάνω πλατφόρμες επιτρέπουν την δημιουργία bots που εκπαιδεύονται και μαθαίνουν από το τμήμα IT να εκτελούν πολλές και διάφορες υπολογιστικές εργασίες απελευθερώνοντας πόρους από το IT για άλλες πιο δημιουργικές και ποιοτικές εργασίες . Ίσως η πιο απλή λειτουργία ενός bot μπορεί να είναι η αυτοματοποιημένη απάντηση σε emails, η εύρεση πληροφοριών σε ένα φύλο Excel, μέχρι εργασίες σε ένα ERP σύστημα, η ακύρωση εισιτηρίων και επιστροφή χρημάτων και οποιαδήποτε σχεδόν υπολογιστική εργασία.

Το 2018 η εταιρεία συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που πέτυχε ελληνική startup τα τελευταία χρόνια και στη συνέχεια μετέφερε την επίσημη έδρα της στο Λονδίνο. Τα κεφάλαια επένδυσε η Grafton Capital, ένας από τους πιο γνωστούς growth investors στην Ευρώπη, που εμφανίζεται να απέκτησε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Softomotive. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανταγωνίζεται με εταιρείες όπως η Automation Anywhere Inc. και η UiPath, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξαγορά της Think Silicon

Σημαντική εξαγορά στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται αυτή της Think Silicon από την εισηγμένη στο NASDAQ εταιρεία Applied Materials. Η Think Silicon, με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στο χώρο των ημιαγωγών και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επεξεργαστών γραφικών (GPU) υψηλών επιδόσεων και πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, για wearables, Internet of Things, οικιακές συσκευές και οθόνες βιομηχανικού αυτοματισμού, ενώ εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα επέκτεινε τη προϊοντική γκάμα της σε λύσεις απευθυνόμενες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης επεξεργαστών χαμηλής ισχύος για Edge Computing.

H εξαγορασθείσα ελληνική εταιρεία αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα όπου ταλαντούχοι επιχειρηματίες κατάφεραν να αναπτύξουν καινοτόμα τεχνολογία για την παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών. Επιλέγοντας την Ελλάδα ως βάση για την επέκταση του παγκοσμίου δικτύου Έρευνας & Ανάπτυξης, η Applied Materials επιβεβαιώνει το απαράμιλλο επίπεδο του ελληνικού ταλέντου, της καινοτομίας και των δυνατοτήτων Ε&Α.

Εύσημα από Μητσοτάκη στις ελληνικές start up και πρόσκληση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν στην Ελλάδα

Μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαίνεσε το γεγονός πως δύο όμιλοι παγκόσμιας κλίμακας βρήκαν στην Ελλάδα την τεχνολογία που αναζητούν συστηματικά σε όλο τον κόσμο ενώ απέδωσε τα εύσημα και στην εταιρεία DeepSea που κατάφερε να αντλήσει 3 εκατομμύρια ευρώ από το αγγλικό επενδυτικό σχήμα ETF Partners. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρία που καταφέρνει να πείσει ένα ισχυρό fund του εξωτερικού να επενδύσει χρήματα στην χώρα μας, εν μέσω της πανδημίας.

«Απευθυνόμενος όμως και στους εκπροσώπους των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, τους απευθύνω έκκληση να διαδώσουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο ενδιαφέροντος των εταιρειών του κλάδου τους. Διαθέτει πολιτική σταθερότητα, ταλαντούχους ανθρώπους, το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και μια κυβέρνηση που θεωρώ ότι αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει για να στηρίξει τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσονται ταχύτατα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η καλύτερη εμπειρία από τη χώρα μας που μπορείτε να διαδώσετε είναι ακριβώς η εμπειρία για την οποία μας μιλήσατε σήμερα, η οποία, μάλιστα, αποτελεί και ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα. Ελπίζουμε ότι θα δούμε και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να προσελκύουν το ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ο στόχος είναι πάντα να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερες νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να φροντίζουμε ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μας κάνουν υπερήφανους, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στον διεθνή τεχνολογικό τομέα».

Στην τηλεδιάσκεψη από πλευράς κυβέρνησης έλαβαν μέρος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Από πλευράς των εταιρειών συμμετείχαν ο κ. Μάριος Σταυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Softomotive – εταιρεία λογισμικού που ειδικεύεται στη Ρομποτική Αυτοματοποίηση Διεργασιών (ΡΑΔ), ο κ. Αργύρης Κανίνης, Πρόεδρος και συνιδρυτής της Softomotive, ο κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Think Silicon – εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ημιαγωγών, ο κ. Gary Dickerson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Applied Materials, από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας υλικών στον κόσμο, ο κ. Κώστας Μάλλιος, Εταιρικός αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Applied Materials, ο κ. Roberto Coustas, Διευθύνων Σύμβουλος της DeepSea – startup εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Συνιδρυτής και Διευθυντής Τεχνολογίας της DeepSea, ο κ. Rob Genieser, Διευθύνων εταίρος της ETF Partners – αγγλικός επενδυτικός οργανισμός, ο κ. Charles Lamanna, Εταιρικός αντιπρόεδρος του Low code application platform της Microsoft, κολοσσός της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών και ο κ. Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece, o οποίος συντόνισε τη συζήτηση.