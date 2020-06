Το διαστημόπλοιο New Horizons βρίσκεται 4,3 δισεκατομμύρια μίλια από τη Γη και καταγράφει φωτογραφίες από κοντινά σε αυτό αστέρια, διαπιστώνοντας πως η θέση τους είναι διαφορετική από αυτήν που αντιλαμβανόμαστε από τη Γη. Είναι το “parallax effect“, το οποίο για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε διαστημικές φωτογραφίες. “Μπορούμε να πούμε ότι το New Horizons κοιτά έναν ‘εξωγήινο ουρανό‘, που δεν μοιάζει με αυτόν που βλέπουμε από τη Γη” δήλωσε ο Alan Stern, επιστήμονας της NASA και υπεύθυνος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. “Αυτό μας επιτρέπει να πετύχουμε κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή να δούμε τα κοντινά μας αστέρια εμφανώς μετατοπισμένα, σε σχέση με το πώς τα αντιλαμβανόμαστε, βρισκόμενοι στη Γη”, προσθέτει.

