Το πρώτο διαστημικό ταξίδι προς τον πλανήτη Άρη ξεκίνησε η Κίνα, η οποία ελπίζει ότι θα είναι και το πρώτο της με προορισμό τον κόκκινο πλανήτη που θα στεφθεί με επιτυχία, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Η εκτόξευση της αποστολής Tianwen-1 έλαβε χώρα σήμερα Πέμπτη και το ταξίδι της θα κρατήσει μέχρι το 2021.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ανεπίσημα βίντεο που αναρτήθηκαν από Κινέζους χρήστες σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες έδειχναν τον πύραυλο Long March 5 στην περιοχή εκτόξευσης διαστημοπλοίων Γουέντσανγκ, η οποία περιβάλλεται από τα γαλανά νερά που βρέχουν το νησί Χαϊνάν, νότια της Κίνας. Η κινεζική υπηρεσία διαστήματος, διατηρώντας μια παράδοσης μυστικότητας για τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με το διάστημα, δεν μετέδωσε επίσημο ζωντανό βίντεο της εκτόξευσης.

#Tianwen1, #China‘s first #Mars probe mission, if successful, would also mark a first in human history as it aims to achieve orbiting, landing and roving all in one go. pic.twitter.com/kzCBMIpJqx

— Global Times (@globaltimesnews) July 23, 2020