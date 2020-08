Ένα σχέδιο αντιμετώπισης ή καλύτερα εξουδετέρωσης των κουνουπιών στην Φλόριντα αποφάσισαν να υλοποιήσουν οι Αρχές της αμερικανικής πολιτείας που ταλανίζεται από ασθένειες που μεταφέρουν τα έντομα. Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNN 750 εκατ. γενετικώς τροποποιημένα κουνούπια θα απελευθερωθούν στην περιοχή Florida Keys το 2021 και το 2022 με στόχο την δραστική μείωση του πληθυσμού τους.

Το σχέδιο βρισκόταν υπό μελέτη εδώ και περίπου δέκα έτη αλλά οι Αρχές της Φλόριντα ήθελαν να είναι απόλυτα εγγυημένη η ασφάλεια του εγχειρήματος και το ότι τα γενετικώς τροποποιημένα κουνούπια θα κάνουν την δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν χωρίς να προκαλούν άλλες παρενέργειες είτε στα τοπικά οικοσυστήματα είτε στην ανθρώπινη υγεία.

Οι Αρχές της Φλόριντα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα γενετικώς τροποποιημένα κουνούπια που ανέπτυξε η εταιρεία Oxitec που εδρεύει στην Βρετανία αλλά ανήκει σε επενδυτές από τις ΗΠΑ. Η εταιρεία έδωσε στο γενετικώς τροποποιημένο κουνούπι της την κωδική ονομασία OX5034. Αυτό έχει τροποποιηθεί γενετικά με τρόπο τέτοιο ώστε τα θηλυκά θα πεθαίνουν όταν βρίσκονται ακόμη στην φάση της προνύμφης, πριν δηλαδή μεγαλώσουν και είναι ικανά να τσιμπάνε και να μεταδίδουν ασθένειες. Οι Αρχές του Τέξας έχουν και αυτές αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν τα κουνούπια OX5034 και θα τα απελευθερώσουν σε κάποιες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα το 2021. Άλλες έρευνες έχουν αναπτύξει γονιδιακά τροποποιημένα κουνούπια τα οποία γεννούν στείρα αρσενικά ή θηλυκά.

«Με όλες τις επείγουσες κρίσεις που αντιμετωπίζει το έθνος μας και η πολιτεία της Φλόριντα – την πανδημία Covid-19, τις φυλετικές διακρίσεις, την κλιματική αλλαγή – η κυβέρνηση χρησιμοποιεί δολάρια των φορολογουμένων και κυβερνητικούς πόρους για ένα πείραμα Jurassic Park» δήλωσε ο Jaydee Hanson, διευθυντής πολιτικής στο International Center for Technology Assessment and Center for Food Safety.

«Η περιοχή ελέγχου της επαρχίας Monroe έδωσε την τελική άδεια που απαιτείται. Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει στραβά; Δεν γνωρίζουμε, επειδή η EPA αρνήθηκε παράνομα να αναλύσει σοβαρά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, τώρα, χωρίς περαιτέρω ανασκόπηση των κινδύνων, το πείραμα μπορεί να προχωρήσει».

Το πιλοτικό έργο, που εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Προστασία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, σχεδιάστηκε με στόχο να διαπιστωθεί εάν ένα γενετικά τροποποιημένο κουνούπι μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στον ψεκασμό με εντομοκτόνα για τον περιορισμό aedes aegypti. Το aedes aegypti (αηδής ο αιγυπτιακός), γνωστό και ως κουνούπι τίγρης, είναι ένα κουνούπι που μεταφέρει τις ασθένειες δάγκειος πυρετός, τσικονγκούγια και κίτρινος πυρετός, καθώς και άλλες ασθένειες. Το κουνούπι, που ξεχωρίζει από τις λευκές λωρίδες στα πόδια και ένα σημάδι που μοιάζει με λύρα στο θώρακα, προέρχεται από την Αφρική και απαντάται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές του πλανήτη.