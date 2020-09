Ένα εργοστάσιο στη Γαλλία, παράγει μάσκες μιας χρήσης πλήρως βιοδιασπώμενες. Πρόκειται για την πρώτη πλήρως ανακυκλώσιμη σε κομπόστ μάσκα στην Ευρώπη, ενώ για την παραγωγή της χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη η κάνναβη. Ηδη 1,5 εκατομμύρια τέτοιες μάσκες έχουν διατεθεί από τον Μάρτιο, με κόστος 1 ευρώ η καθεμιά.

A factory near Paris says it has produced Europe’s first compostable face mask – using hemp 🌿 pic.twitter.com/DKgVyUCzdB

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 25, 2020