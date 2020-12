Το Unity θα απογειωθεί επανδρωμένο από κοσμοδρόμιο στο Νιου Μέξικο των ΗΠΑ, ενώ ο σχεδιασμός της εταιρείας του Richard Branson είναι να ξεκινήσει τα ταξίδια στο διάστημα για τουριστικό σκοπό το 2021. Πάνω από 600 άτομα, μεταξύ αυτών διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Leonardo DiCaprio, έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν με το αεροσκάφος. Η πτήση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, θα είναι η πρώτη από τις τρεις δοκιμαστικές που θα γίνουν, στο τελικό στάδιο, πριν ξεκινήσουν κανονικά τα τουριστικά διαστημικά ταξίδια.

Our pilots, CJ Sturckow and Dave Mackay complete a run-through of the upcoming flight in our simulator. Everything is on track and the team is ready to go once the weather conditions are suitable. pic.twitter.com/1Oll6pPfFA



Στην τρίτη δοκιμή μάλιστα θα συμμετέχει και ο ίδιος ο σερ Μπράνσον.

Στην πτήση που θα γίνει σήμερα, πιλότοι θα είναι ο πρώην αστροναύτης της NASA, CJ Sturckow και ο επικεφαλής πιλότος των δοκιμαστικών πτήσεων της Virgin, πιλότος Dave Mackay. Στην πτήση θα δοκιμάσουν την λειτουργία όλων των συστημάτων. Η απογείωση θα γίνει από το Spaceport America, ένα κέντρο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το πρόγραμμα της Virgin από την Πολιτεία του New Mexico.

Η πτήση θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα για τους επιβάτες, με ειδικές θέσεις που επιτρέπει την προσαρμογή στην διαφορετική βαρύτητα, οθόνες στις οποίες θα παρακολουθούν τις πληροφορίες από το ταξίδι και εξαιρετική θέα από 12 μεγάλα παράθυρα. Υπάρχουν ακόμη και μεγάλοι καθρέφτες που θα επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να βλέπουν τους εαυτούς τους, να αιωρούνται σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Η εταιρεία μέσα από το Twitter ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις:

Good morning from NM. Vehicles and flight crew are ready. Flight window is now open. We will fly no earlier than Saturday. We have range clearance through the weekend and can extend into next week if necessary. Evaluating high-level winds and turbulence. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/TZC2ebvWAw

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 11, 2020