Το Star Wars Battlefront 2 βρίσκεται δωρεάν στο Store της Epic Games και για μία εβδομάδα. Πρόκειται για το Celebration Edition, ενώ η συγκεκριμένη έκδοση του σπουδαίου video game περιλαμβάνει όλο το υλικό που κυκλοφόρησε για το παιχνίδια μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να το δείτε δωρεάν στο Epic Games Store από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και μπορείτε να το αποκτήσετε έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021. Το Star Wars Battlefront 2 ακολουθεί την Inferno Squad, μια ομάδα τριών ατόμων που εκτελεί μυστικές αποστολές για λογαριασμό της Αυτοκρατορίας.

⭐ FREE THIS WEEK ⭐

Put your mastery of the blaster, lightsaber, and the Force to the test online and offline in STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition, FREE on the Epic Games Store until January 21! https://t.co/ZouBkd2HKY pic.twitter.com/faKV53jQKa

— Epic Games Store (@EpicGames) January 14, 2021