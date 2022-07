Ο Έλον Μασκ, δήλωσε την Παρασκευή (08/07) ότι δεν θα προχωρήσει στη συμφωνία ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του Twitter επειδή η εταιρεία είχε παραβιάσει πολλαπλές διατάξεις της.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter, Μπρετ Τέιλορ, έγραψε ότι η εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει τη νομική οδό για την επιβολή της συμφωνίας συγχώνευσης. Χαρακτηριστικά, σε σχετική ανάρτηση, ο ίδιος τόνισε: «Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή στην τιμή και στους όρους που συμφωνήθηκαν με τον κ. Μασκ».

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

