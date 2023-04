NASA: Η εικονική διαδρομή στον πλανήτης Άρη, πραγματοποιείται μέσω του διαδραστικού 3D χάρτη της Global CTX Mosaic.

Το Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) προσφέρει «την υψηλότερη ανάλυση παγκόσμια εικόνα του κόκκινου πλανήτη που έχει δημιουργηθεί ποτέ». Ο διαδραστικός χάρτης είναι τόσο λεπτομερής, που καλύπτει περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του Άρη σε κάθε pixel.

Η διαδικασία είναι απλή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να ανοίξει τον χάρτη και στη συνέχεια να κάνει κλικ για να εξερευνήσει τον πλανήτη, στη διεύθυνση mars.nasa.gov.

Ο επισκέπτης μπορεί, ακόμα, να χρησιμοποιήσει τις διάφορες καρτέλες που είναι διαθέσιμες και να εξερευνήσει τον κρατήρα Jezero ή το Olympus Mons, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.

Both scientists and the public can navigate a new global map of Mars that shows cliffs, craters, and dust devil tracks in mesmerizing detail. It uses a mosaic composed of 110,000 images from NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. See more and try it yourself: https://t.co/TO69fe9pBK pic.twitter.com/4Dq0KnsVum

— NASA Mars (@NASAMars) April 5, 2023