Αναβλήθηκε η παρθενική εκτόξευση του πανίσχυρου διαστημόπλοιου του Έλον Μασκ. Το Starship, όπως αναφέρει η NASA, είναι ο πιο ισχυρός πύραυλος που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.

Η εκτόξευσή του επρόκειτο να γίνει από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας στις 08:00 (τοπική ώρα), αλλά αναβλήθηκε περίπου ένα τέταρτο πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX ανακοίνωσε στο Twitter ότι η ομάδα ανακάλυψε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με μια βαλβίδα πίεσης των κινητήρων που πάγωσε, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η εκτόξευση.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023