Ηλιακή έκλειψη: Σήμερα Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 στις 07:14 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πρώτη έκλειψη της χρονιάς στο ζώδιο του Κριού.

Είναι μια σπάνια υβριδική έκλειψη. Αυτές οι εκλείψεις κατά την την αρχαιότητα συνοδευόταν από πολλές δεισιδαιμονίες, καθώς δεν μπορούσε να εξηγηθεί το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Συνοδεύεται δε και από τη Νέα Σελήνη.

Στην Αυστραλία και περίπου για ένα λεπτό της ώρας, επικράτησε σκοτάδι καθώς η Σελήνη μπλόκαρε το φως το Ήλιου.

Το φαινόμενο ήταν σπάνιο καθώς αυτή η υβριδική ηλιακή έκλειψη ήταν μόνο ορατή από τη δυτική Αυστραλία, αλλά χάρη στο social media, άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπόρεσαν να την απολαύσουν.

Η ολική ηλιακή έκλειψη γίνεται όταν η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο και ευθυγραμμίζεται τόσο τέλεια που κρύβει εντελώς το άστρο μας. Η μερική έκλειψη από την άλλη επιτρέπει σε ένα κομμάτι του Ήλιου να είναι ορατό. Σε αυτήν την περίπτωση της υβριδικής ολικής έκλειψης, η σκιά της Σελήνης έφτασε σε ένα σημείο της τροχιάς έκλειψης και έπειτα ανασηκώθηκε καθώς εξελισσόταν η έκλειψη. Το αποτέλεσμα ήταν μία μερική έκλειψη η οποία εξελίχθηκε σε ολική έκλειψη πριν επιστρέψει σε μερική έκλειψη ξανά.

We had a partial solar eclipse in the South West of Western Australia today. Here are my not great photos of it… wrong place, wrong gear, did what I could with what I have.#SolarEclipse2023 pic.twitter.com/FUplGxKlHn

— Paul Pichugin (@paulmp) April 20, 2023