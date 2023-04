NASA: Οι δύο μικροσκοπικοί δορυφόροι θα εκτοξευθούν την ερχόμενη Κυριακή 30 Απριλίου από τη Νέα Ζηλανδία, με σκοπό την παρακολούθηση καταιγίδων.

Η αποστολή με τίτλο TROPICS (Time- Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats) περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις πανομοιότυπους δορυφόρους που έχουν σχεδιαστεί για να παρατηρούν τροπικούς κυκλώνες από χαμηλή τροχιά της Γης και να κάνουν παρατηρήσεις πιο συχνά από τους υπάρχοντες δορυφόρους παρακολούθησης καιρού.

Οι δύο πρώτοι δορυφόροι σχεδιάζεται να εκτοξευθούν στις 30 Απριλίου (ξημερώματα 1ης Μαΐου στην Ελλάδα), ενώ μια δεύτερη εκτόξευση προγραμματίζεται για τις 15 Μαΐου. Και οι τέσσερις δορυφόροι θα εκτοξευθούν με έναν πύραυλο Rocket Lab Electron.

Στόχος της αποστολής είναι η μελέτη των τροπικών κυκλώνων και η βελτίωση στην κατανόηση των διαδικασιών που προκαλούν γρήγορες αλλαγές στη δομή των καταιγίδων. Το TROPICS έχει τη δυνατότητα να παρέχει ωριαίες παρατηρήσεις της βροχόπτωσης, της θερμοκρασίας και της υγρασίας μιας καταιγίδας σε σύγκριση με τις παρατηρήσεις κάθε έξι ώρες των σημερινών δορυφόρων. Η συχνότερη συλλογή δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να βελτιώσουν τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού.

