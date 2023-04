Ένα πρωτότυπο σχέδιο για ένα τερματικό σταθμό αεροταξί, που θα συνδέει τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες του Dubai (Ντουμπάι) και θα παρέχει ταξίδια υψηλής ταχύτητας, μηδενικών εκπομπών, δημοσιοποίησε η αρχιτεκτονική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου Foster + Partners.

Ο σχεδιασμός αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία προηγμένης αεροπορικής κινητικότητας (AAM) Skyports Infrastructure και επικυρώθηκε από τον Σεΐχη των ΗΑΕ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, κυβερνήτη του Ντουμπάι, σύμφωνα με την εταιρεία. Μάλιστα, θα βρίσκεται δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Dubai (DXB) και θα ενσωματώνεται στα υπάρχοντα δίκτυα αεροδρομίων, καθώς και στους γύρω κόμβους μεταφορών.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ έγραψε στο Twitter, τον περασμένο Φεβρουάριο, ότι οι σταθμοί αεροταξί θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στο Dubai μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με το CNN.

Το Εμιράτο σχεδιάζει εδώ και καιρό μια υπηρεσία ιπτάμενων ταξί. Το 2017, η Αρχή Δρόμων και Μεταφορών του Dubai (RTA) ανακοίνωσε ότι σκόπευε να λανσάρει επιβατικά drones χωρίς οδηγό εκείνη τη χρονιά, χρησιμοποιώντας ένα μονοθέσιο μοντέλο κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία Ehang.

Το 2022, το κινέζικο XPeng X2 ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη δημόσια δοκιμαστική πτήση του διθέσιου ιπτάμενου αυτοκινήτου, στην έκθεση τεχνολογίας GITEX του Dubai. Το πλήρως ηλεκτρικό όχημα σχεδιάστηκε για να μεταφέρει δύο επιβάτες, να έχει ταχύτητες έως και 130 χιλιόμετρα την ώρα και να ανυψώνεται κάθετα από το έδαφος χρησιμοποιώντας οκτώ έλικες.

