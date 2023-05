Η εταιρεία διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και πάλι τις πτήσεις της στο Διάστημα, με μια αποστολή, στα τέλη Μαΐου, όπου θα μετέχουν 4 εργαζόμενοί της, ενώ οι εμπορικές πτήσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Ιουνίου.

Έπειτα από χρόνια αναμονής, η αποστολή Unity 25 θα γίνει «στα τέλη Μαΐου», ανακοίνωσε η εταιρεία του Βρετανού Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος μετείχε στην τελευταία πτήση, πριν από περίπου δύο χρόνια, τον Ιούλιο 2021. Έκτοτε, η εταιρεία έκανε τροποποιήσεις στο αεροσκάφος-φορέα και το διαστημικό σκάφος της, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση των μηχανών τους και η δυνατότητά τους να πετούν συχνότερα.

Η Unity 25 θα είναι «η τελευταία αξιολόγηση του διαστημικού συστήματος και της εμπειρίας που βιώνουν οι αστροναύτες προτού ξαναρχίσουν, στα τέλη Ιουνίου, οι εμπορικές πτήσεις» πρόσθεσε η Virgin Galactic. Αυτή θα είναι η πέμπτη πτήση που θα φτάσει στο Διάστημα, σύμφωνα με τον ορισμό του αμερικανικού στρατού, σε ύψος 80 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης.

Το ταξίδι σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας δεν διαρκεί παρά μόνο λίγα λεπτά: το τεράστιο αεροσκάφος-φορέας απογειώνεται από μια κλασική πίστα αεροδρομίου, στη συνέχεια, αφού φτάσει σε κάποιο ύψος, εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος, το οποίο μοιάζει με μεγάλο ιδιωτικό τζετ. Το διαστημικό σκάφος ενεργοποιεί τότε τους κινητήρες του, έως ότου ξεπεράσει τα 80 χιλιόμετρα, και μετά κατεβαίνει ομαλά, για να προσγειωθεί στην ίδια πίστα.

Οι πτήσεις γίνονται από τη βάση Spaceport America, στην έρημο του Νέου Μεξικού.

Οι επιβάτες του Unity 25 θα είναι δύο άνδρες και δύο γυναίκες: Η Μπεθ Μόουζες (συμμετείχε στις δύο προηγούμενες πτήσεις), η Τζαμίλα Γκίλμπερτ, ο Κρις Χιούι και ο Λιου Μέις, ο οποίος εκπαίδευε επί χρόνια τους αστροναύτες της NASA. Δύο πιλότοι θα βρίσκονται στο πηδάλιο του αεροσκάφους και άλλοι δύο στο διαστημικό σκάφος.

Στην πρώτη εμπορική πτήση, που αποκαλείται Galactic 01, θα επιβαίνουν μέλη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

#VirginGalactic is returning to space in late May. Meet the #Unity25 crew → https://t.co/7gKH6db8gg pic.twitter.com/lbGhF6BJB8

— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 8, 2023