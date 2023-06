Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, startups και πανεπιστημιακοί φορείς συναντήθηκαν σε ένα τριήμερο γεμάτο από networking, τεχνολογία και καινοτομία. Την έκθεση πλαισίωσαν ενδιαφέροντα πάνελ, όπου συμμετείχαν αξιόλογοι ομιλητές και ανέλυσαν μια σειρά από ενότητες γύρω από τις τεχνολογικές λύσεις και πρακτικές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

Πάνω από 180 εκθέτες από 36 χώρες, 296 Έλληνες και 43 ξένοι ομιλητές, σημαντικοί επισκέπτες, εταιρείες τεχνολογίας με ισχυρό αποτύπωμα, επίτευξη σημαντικών εμπορικών συμφωνιών, ανάδειξη νέων τάσεων και ενισχυμένος διεθνής χαρακτήρας ήταν τα χαρακτηριστικά της BEYOND 2023, που επιβεβαίωσαν ότι η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως μια ισχυρή Έκθεση/Forum – πόλος ανάπτυξης Τεχνολογίας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η διοργάνωση ήταν zero waste, καθώς όλα τα απορρίμματα τα διαχειρίστηκε η Polygreen μέσα από το πρόγραμμα Just Go Zero.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της BEYOND συναντήθηκαν πάνω από 100 δυναμικές ελληνικές και διεθνείς startups, τουλάχιστον 450 επενδυτικοί άγγελοι, 16 υπουργοί από βαλκανικές χώρες , καθώς και Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα Καινοτομίας.

Στις φετινές θεματικές των συζητήσεων και των στρογγυλών τραπεζιών τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα για την ανάπτυξη του virtual assistance στον τραπεζικό τομέα και πώς το Fin AI μπορεί να φέρει υπεραξίες στις εταιρείες, για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο επιχειρείν, συζητήθηκαν έξυπνες λύσεις για την ηλεκτροκίνηση και τη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και το πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός συντελεί στη δόμηση των λεγόμενων «έξυπνων πόλεων». Επίσης, τέθηκε το θέμα των ήπιων και των κάθετων δεξιοτήτων και η ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας «μέντορα» στις επιχειρήσεις.

Επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφειά της, η BEYOND φιλοξένησε τo South-East Europe BEYOND Leadership Dialogue με συμμετοχή 30 υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών από 10 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Mladen Ivanic, πρώην πρόεδρος της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, η Arbërie Nagavci, υπουργός Παιδείας, Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Κοσόβου και η Romina Kuko, υφυπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας. Επίσης, διοργανώθηκε το ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece και το HeBAN.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν το 10ο Technology Forum, workshops από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ημερίδα από την Ένωση Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», η εκδήλωση από το ευρωπαϊκό δίκτυο Creative Business Network, όπως και πολλά άλλα πάνελ με θέματα γύρω από τη ρομποτική, τη νεανική και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

