iPhone: Σε όλους μας έχει συμβεί κάποια στιγμή να αλλάξουμε τον κωδικό στην οθόνη κλειδώματος του κινητού μας και να τον ξεχάσουμε.

Μάλιστα συχνά, πληκτρολογούμε τον παλιό κωδικό με αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε στη χειρότερη το τηλέφωνό μας,

Η Apple θέλει να βάλει τέλος σε αυτό το πρόβλημα και ετοιμάζει ένα νέο χαρακτηριστικό.

Η νέα δυνατότητα θα γίνει διαθέσιμη με το iOS 17 και θέλει να σας βοηθήσει σε περίπτωση που αλλάξατε κωδικό και δεν τον θυμάστε. Το νέο χαρακτηριστικό του iOS 17 θα σας επιτρέψει για 72 ώρες να χρησιμοποιήσετε τον παλιό κωδικό που είχατε στο iPhone σας, προτού γίνει η αλλαγή.

Η νέα δυνατότητα θα εμφανίζεται όταν πατήσετε πάνω στην αλλαγή κωδικού, με την περιγραφή να αναφέρει: «Για τις επόμενες 72 ώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προηγούμενο κωδικό κλειδώματος (passcode) για να κάνετε reset το νέο σας κωδικό εάν τον ξεχάσατε».

Για την προστασία σας, η Apple έχει φροντίσει να φέρει ακόμη μία επιλογή που θα σας επιτρέπει να διαγράψατε τελείως τον προηγούμενο κωδικό κλειδώματος, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά νέου κωδικού.

iOS 17 brings a 72-Hour window to reset your password in case you forget it.https://t.co/Z5aoDofnvL#Apple #iOS17

— Oneily Gadget (@OneilyGadget) June 17, 2023