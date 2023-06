NASA: όπως αναφέρει πάντως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον 2013 WV44.

Ο αστεροειδής 2013 WV44 πρόκειται να περάσει από τη Γη σήμερα Τετάρτη 28/6.

Ο αστεροειδής έχει 160 μέτρα διάμετρο και αναμένεται να περάσει σχετικά κοντά σε κοσμική κλίμακα από τη Γη, δηλαδή περίπου 3.3 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, αλλά δεν αποτελεί απειλή.

Ο 2013 WV44 εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2013 και οι αστρονόμοι υπολόγισαν πως κινείται με 11.8 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 34 περίπου φορές την ταχύτητα του ήχου.

Τα περισσότερα Near-Earth Objects (NEOs) δεν αποτελούν απειλή. Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί αναπτύσσουν σχέδια έγκαιρης προειδοποίησης και τακτικές αναχαίτισης, στην περίπτωση που κάποιος αστεροειδής βρεθεί κάποτε σε τροχιά που μπορεί να αποτελεί απειλή για τον πλανήτη μας. – Jet Propulsion Laboratory, NASA

Ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της ανθρωπότητας είναι το DART, το οποίο δοκιμάστηκε πέρυσι όταν συγκρούστηκε με τον αστεροειδή Δίμορφο για να του αλλάξει τροχιά. Ήταν η πρώτη δοκιμή ενός συστήματος πλανητικής άμυνας και ήταν η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα άλλαξε την κίνηση κάποιου ουράνιου σώματος.

