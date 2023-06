Η πρώτη εμπορική πτήση της Virgin Galactic στο Διάστημα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Είκοσι χρόνια αφότου ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον αποφάσισε να κάνει πράξη το όραμά του το πυραυλοκίνητο, αεροσκάφος της εταιρείας Virgin Galactic προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ.

Το πλήρωμα της πρώτης πτήσης αποτελούνταν από έξι άτομα, μεταξύ αυτών τρεις Ιταλοί ερευνητές, οι οποίοι έφτασαν στα όρια του Διαστήματος και επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη.

We have #Galactic01 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj pic.twitter.com/h4OEginD8O

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023