Google Doodle: Τιμά με τη σημερινή προβολή διαφανειών τα 204 χρόνια από τη γέννηση της Eunice Newton Foote.

Η Αμερικανίδα επιστήμονας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων επιστημόνων της εποχής της. Ανακάλυψε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω του CO2 και άλλων αερίων θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα.

Η Γιούνις Νιούτον Φουτ ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τις ανησυχητικές επιπτώσεις του διοξειδίου του άνθρακα για την ατμόσφαιρα το 1856. Σήμερα, αυτό είναι γνωστό ως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».

Σύγκρινε τις θερμοκρασίες του ατμοσφαιρικού αέρα με τις θερμοκρασίες διαφόρων αερίων όταν θερμαίνονται. Σε σύγκριση με τον ατμοσφαιρικό αέρα, το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί θερμαίνονται περισσότερο και χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο για να κρυώσουν πάλι.

Όταν η ακτινοβολία του ήλιου απορροφάται από τη Γη, ένα μέρος της επανεκπέμπεται ως υπέρυθρη ακτινοβολία. Αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα απορροφούν θερμότητα και την αντανακλούν πίσω στη Γη, δημιουργώντας το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Με την πάροδο του χρόνου, τα υψηλά επίπεδα αυτών των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα μας, ανεβάζουν τη θερμοκρασία της Γης.

Η έρευνα της Eunice Newton Foote αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό για σχεδόν 100 χρόνια. Ήταν, δε, η πρώτη επιστήμονας που έστρεψε το ενδιαφέρον στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν το έργο της με την ελπίδα να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη ζωή στη Γη.

Βιογραφικό

Η Γιούνις Νιούτον γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1819 στο Γκόσεν του Κονέκτικατ. Παρακολούθησε το Troy Female Seminary, ένα σχολείο που ενθάρρυνε τις μαθήτριες να παρακολουθούν επιστημονικές διαλέξεις και να συμμετέχουν σε εργαστήρια χημείας. Το 1841 παντρεύτηκε τον δικηγόρο Ελίσα Φουτ, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες.

Εκστρατεία για τα δικαιώματα της γυναίκας

Παρότι η επιστήμη έγινε δια βίου πάθος για τη Φουτ, δεν παρέλειψε να αφιερώσει χρόνο στην εκστρατεία για τα δικαιώματα της γυναίκας. Το 1848 συμμετείχε στο Πρώτο Συνέδριο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στο Σενέκα Φολς. Ήταν η πέμπτη κατά σειρά που υπέγραψε τη Διακήρυξη των Συναισθημάτων (Declaration of Sentiments), ένα κείμενο που απαιτούσε κοινωνική και νομική ισότητα για τις γυναίκες.

Την εποχή της, οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από την επιστημονική κοινότητα. Απτόητη, η Φουτ έκανε πειράματα μόνη της. Αφού τοποθέτησε θερμόμετρα υδραργύρου σε γυάλινους κυλίνδρους, ανακάλυψε ότι ο κύλινδρος που περιείχε διοξείδιο του άνθρακα θερμαινόταν περισσότερο από τον ήλιο. Η Φουτ ήταν ο πρώτος επιστήμονας που έκανε τη σύνδεση μεταξύ των αυξανόμενων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα και της θέρμανσης της ατμόσφαιρας.

Αφού η Φουτ δημοσίευσε τα ευρήματά της, εκπόνησε και μία δεύτερη μελέτη για τον ατμοσφαιρικό στατικό ηλεκτρισμό, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the American Association for the Advancement of Science». Αυτές ήταν οι δύο πρώτες μελέτες φυσικής που δημοσιεύτηκαν από γυναίκα στις ΗΠΑ.

Περί το 1856, ένας άνδρας επιστήμονας παρουσίασε την εργασία της στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν, οδήγησαν σε περαιτέρω πειράματα που αποκάλυψαν αυτό που είναι γνωστό στην εποχή μας ως φαινόμενο του θερμοκηπίου – όταν αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα παγιδεύουν τη θερμότητα από τον ήλιο, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της Γης σταδιακά να αυξάνεται.

Η Γιούνις Νιούτον Φουτ πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου 1888 στο Λένοξ της Μασαχουσέτης, σε ηλικία 69 ετών.

