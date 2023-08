Έλον Μασκ – Μαρκ Ζούκερμπεργκ: οι δυο τους φαίνεται ότι έφτασαν στα άκρα την Κυριακή 13/8, προχωρώντας σε βαρείς χαρακτηρισμούς που φουντώνουν τη μεταξύ τους διαμάχη.

Αυτήν τη φορά, οι μπηχτές προκλήθηκαν από την υποχώρηση του Έλον Μασκ, σύμφωνα με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην υπόθεση της μεταξύ τους μονομαχίας, την οποία οι δυο άνδρες είχαν συμφωνήσει από τον Ιούνιο, με τον Μασκ να γράφει στο Twitter «είμαι έτοιμος για έναν αγώνα σε κλουβί» και τον Ζούκερμπεργκ να του απαντά μέσω Facebook «στείλε μου την τοποθεσία».

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc

«Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο Έλον δεν είναι σοβαρός και ότι είναι ώρα να προχωρήσουμε», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ την Κυριακή.

«Εγώ πρότεινα μια πραγματική ημερομηνία. Ο Ντάνα Γούαιτ (το αφεντικό του UFC) προσφέρθηκε να οργανώσει έναν αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Έλον δεν επιβεβαιώνει την ημερομηνία, τη μια λέει ότι χρειάζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και τώρα ζητά να προπονηθεί στην πίσω αυλή μου», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Αν κάποτε ο Έλον σοβαρευτεί για μια πραγματική συνάντηση και ένα επίσημο αγώνα, ξέρει πώς να με βρει. Αλλιώς είναι ώρα να προχωρήσω. Θα επικεντρωθώ σε αγώνες με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το άθλημα με σοβαρότητα», κατέληξε.

Ο Μασκ δεν έμεινε άπραγος, σήκωσε το γάντι και χαρακτήρισε «κότα» τον ανταγωνιστή του.

Mark Zuckerberg confirms he is absolutely no fun in a painfully boring post on that other app pic.twitter.com/gcA4NB00aK

— Ashley St. Clair (@stclairashley) August 13, 2023