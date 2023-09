Τα νέα iPhone 15 θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα από τις 22 Σεπτεμβρίου, με τις τιμές να κυμαίνονται από $799 η απλή έκδοση, $999 το Pro και $1.199 το Pro Max στις ΗΠΑ.

Παρά τη μεγάλη προσμονή και την «παραφιλολογία» πίσω από το νέο iPhone, οι αντιδράσεις του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ως επί το πλείστον, χλιαρές, καθώς η προσμονή για κάτι πραγματικά διαφορετικό, δεν ικανοποιήθηκε.

Το iPhone 15 έχει κάποια καινούρια χαρακτηριστικά και αρκετές βελτιώσεις σε σύγκριση με το 14, αλλά δεν φέρνει σε καμία περίπτωση, «επανάσταση».

Συνοπτικά, τα νέα χαρακτηριστικά:

Νέα κάμερα, η μέγιστη φωτεινότητα σε εξωτερικούς χώρους θα φτάνει τα 2.000 nits, η οποία είναι δύο φορές ισχυρότερη από το iPhone 14.

Το iPhone 15 διαθέτει οθόνη OLED Super Retina XDR, με υποστήριξη Dolby Vision, με τη μέγιστη φωτεινότητα HDR να φτάνει τα 1.600 nits. To νέο μοντέλο διαθέτει επίσης κεραμική ασπίδα για την προστασία της οθόνης του.

Τα δύο μεγέθη οθόνης είναι 6,1 και 6,7 ίντσες και θα διατίθεται σε τέσσερα νέα χρώματα: μαύρο, λευκό, μπλε και φυσικό τιτάνιο.

Τα iPhone 15 και iPhone 15 Plus θα έχουν υποδοχή φόρτισης USB-C, καθώς η Apple είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τον κανονισμό της ΕΕ.

Επιπρόσθετα τα νέα μοντέλα αξιοποιούν το A16 Bionic chip, το διέθεταν τα περσινά Pro μοντέλα.

Σύμφωνα με το Business Insider το νέο iPhone θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στις ΗΠΑ στις 22 Σεπτεμβρίου. Iδια είναι και η πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας πραγματοπoίηθηκε εν μέσω παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας, ιδίως στην Κίνα, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά της Apple, που αντιμετωπίζει προκλήσεις από τους διευρυμένους περιορισμούς στη χρήση των iPhones της από κυβερνητικούς αξιωματούχος και το πρώτο νέο τηλέφωνο-ναυαρχίδα εδώ και αρκετά χρόνια από τη Huawei Technologies.

Introducing iPhone 15 Pro, iPhone 15, Apple Watch Series 9, and Apple Watch Ultra 2. All that and more news from the #AppleEvent. — Apple (@Apple) September 12, 2023

Όπως ήταν αναμενόμενο το X (Twitter) γέμισε με memes που διακωμωδούν την iPhone-mania και εστιάζουν στις ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο μοντέλων, 14 και 15.

Δείτε τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια.

Samsung, Pixel & Android users watching Tim Cook packing USB-C, titanium color, mute button, standby mode & A17 pro chip in IPhone 14 Pro as the new IPhone 15 Pro and calling it as the most powerful IPhone ever made to the apple fans!#AppleEvent pic.twitter.com/qsAgnX3HJO — Vishal Verma (@VishalVerma_9) September 12, 2023

Me checking my account balance after pre ordering the new iPhone 15 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/QLnhXtX7UA — Danny (@dannywontmiss) September 12, 2023

My iPhone 7 after today’s apple event that just announced the iPhone 15 #AppleEvent pic.twitter.com/y0JgpHVEy5 — Jalen (@JalenTrece) September 12, 2023

It was fun while we had it (jk it really wasn’t) #AppleEvent pic.twitter.com/mpjDZ7Qhzx — Mashable (@mashable) September 12, 2023

my current iPhone after Apple announced the iPhone 15 today#AppleEvent pic.twitter.com/zAoHdQ1EDl — Ali (@Bosta17_) September 12, 2023

All the kids now wanting an iPhone 15 for Christmas or their birthday. When I was a kid I got this. pic.twitter.com/UBKx8mgZIH — I❤️Nostalgia ‘𝕏’ (@il0venostalgia) September 12, 2023

