Τεχνικός αποκαλύπτει το λάθος που μπορεί να μειώσει την απόδοση του κλιματιστικού σου

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη χρήση των κλιματιστικών, η σωστή εγκατάσταση της συσκευής παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο ειδικός στην ψύξη και τον κλιματισμό Πάμπλο Εσπινιέιρα επισημαίνει ότι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη αφορά τη θέση της εξωτερικής μονάδας. Σε οδηγό που δημοσιεύθηκε στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα Caloryfrio.com, εξηγεί ποιες λανθασμένες επιλογές κατά την εγκατάσταση μπορούν να μειώσουν την απόδοση του κλιματιστικού ή ακόμη και να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του.

Δες ποια είναι η σωστή θέση για την εξωτερική μονάδα και ποια λάθη πρέπει να αποφύγεις για να λειτουργεί το κλιματιστικό σου πιο αποδοτικά και χωρίς προβλήματα.