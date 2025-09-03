Τεχνητή νοημοσύνη… εκτός υπηρεσίας – Οργισμένες αντιδράσεις για το ξαφνικό «blackout» του ChatGPT

Παγκόσμια αναστάτωση προκάλεσε η αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του δημοφιλούς εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους μέσω κοινωνικών δικτύων και ιστοσελίδων αναφορών προβλημάτων.

Η πλατφόρμα, η οποία έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο εργαλείο για εκατομμύρια ανθρώπους σε επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, παρουσίασε σοβαρές δυσλειτουργίες, αφήνοντας πολλούς χωρίς πρόσβαση. Μόνο στην Ελλάδα μέχρι τις 10:25 το πρωί καταγραφήκαν 523 αναφορές για το πρόβλημα, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία χρήση του ChatGPT και στη χώρα μας.

Η ίδια η OpenAI επιβεβαίωσε το πρόβλημα, ανακοινώνοντας ότι «ερευνά την αιτία της τεχνικής βλάβης και προσπαθεί να εντοπίσει τη ρίζα του ζητήματος» την ίδια στιγμή που χιλιάδες χρήστες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για την απώλεια ενός τόσο κρίσιμου εργαλείου.

Δείτε το παρακάτω γράφημα:

