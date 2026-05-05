«Τείχος» 151 ψήφων για τις υποκλοπές - Αλλάζει δόγμα το Μαξίμου, «φίλτρο» στις δικογραφίες Κοβέσι

Την πλήρη εναντίωση στην προσπάθεια θεσμικών αλλά και εξωθεσμικών κύκλων να επισκιάσουν την πολιτική επικαιρότητα με μία ατέρμονη σκανδαλολογία σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία λίγο πριν από την τελική ευθεία προς τις επερχόμενες εκλογές σηματοδοτεί η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να μη συναινέσει στα διαδοχικά αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην Υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την απόφαση για την οποία σας είχε προϊδεάσει από χθες ο FLASH ανακοίνωσε μέσω της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα..θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο».

Από «φίλτρο» οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Πάντως σε μία συγκυρία, όπου οι κυβερνητικοί χειρισμοί για τις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προξένησαν έντονη δυσαρέσκεια σε σημαντικό τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας το νέο…δόγμα του Μεγάρου Μαξίμου εκπέμπει ακόμη ένα μήνυμα.

Όπως το θέτει στον FLASH έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος, η πρωθυπουργική έδρα δεν θα αποδέχεται ad hoc ό,τι αποστέλλεται από την Ευρωπαική Εισαγγελία, πολλώ μάλλον εάν η νομική αξιολόγηση τυχόν νέων δικογραφιών δεν οδηγεί σε αποχρώσες ενδείξεις αξιόποινων πράξεων. Κατ αυτόν τον τρόπο έτερος κυβερνητικός παράγοντας παρατηρεί πως το Μέγαρο Μαξίμου χτίζει εγκαίρως τη γραμμή άμυνας έναντι πιθανών νέων δικογραφιών, που ετοιμάζεται να διαβιβάσει στη Βουλή η Ευρωπαική Εισαγγελία, την ώρα, που διαμηνύει στους ανησυχούντες «γαλάζιους» βουλευτές και εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης της ΚΟ μεθαύριο Πέμπτη ότι σχεδιάζει να ορθώσει γύρω τους τείχος προστασίας, εφ όσον βεβαίως το όποιο κατηγορητήριο αποδεικνύεται ισχνό. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι Υπουργοί και οι βουλευτές της πλειοψηφίας, που σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους επισημαίνουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις η Λάουρα Κοβέσι συμπεριφέρεται περισσότερο ως πολιτικός και λιγότερο ως Εισαγγελέας.

«Όχι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές

Σε κάθε περίπτωση, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος υπογραμμίζει στον FLASH ότι το «όχι» στο αίτημα για Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου προανάκρουσμα για ένα δεύτερο «όχι» αυτή τη φορά στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η σχετική ανακοίνωση θα γίνει τις επόμενες ώρες.

Στην κυβέρνηση λένε πως το σκεπτικό της αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου η αξιολόγηση επί της απόφανσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γιώργου Τζαβέλα είναι εξόχως πολιτική και όχι νομική. Τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία έχουν χρησιμοποιήσει πολλά κυβερνητικά στελέχη – επ αυτού αρθρογράφησε στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» ο πρώην Υπουργός και έγκριτος νομικός, Μάκης Βορίδης – ως εκ τούτου στην κυβέρνηση θεωρούν πως δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, που να δικαιολογεί τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.

Άλλωστε, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι το αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ως εκ τούτου η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση του είναι το 151 και όχι το 120, που ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ως εκ τούτου η στάση της πλειοψηφίας αναμένεται να είναι αρνητική.

«Θέμα Σκέρτσου»

Την ίδια ώρα, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί διακριτικά, αλλά με μεγάλη προσοχή την έντονη κινητικότητα, που αναπτύσσουν αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές εν όψει και της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδος μεθαύριο Πέμπτη.

Ήδη από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδος ο πρωθυπουργός αλλά και επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, όπως ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και πρωθυπουργικοί συνεργάτες, όπως οι Θανάσης Νέζης και Μιχάλης Μπεκίρης συναντούν και συνομιλούν με εκείνα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, που έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια το τελευταίο χρονικό διάστημα για κυβερνητικές επιλογές, αλλά και χειρισμούς σε μείζονες πολιτικές κρίσεις.

Χαρακτηριστικό ότι από την προηγούμενη Πέμπτη έως χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τουλάχιστον τους 3 ( Κατσανιώτη, Μηταράκη, Παππά ) από τους 5 βουλευτές, που συνέταξαν την ανοιχτή επιστολή κατά της λειτουργίας του επιτελικού Κράτους. Και μπορεί ο στόχος να είναι να αμβλυνθούν οι εσωκομματικές αντιδράσεις εν όψει της μεθαυριανής συνεδρίασης, ωστόσο, το κλίμα, που καταγράφεται στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος εξακολουθεί να είναι βαρύ, καθώς εκτιμάται ότι θα θελήσουν να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν παράπονα περισσότεροι από 50 βουλευτές της συμπολίτευσης.

Επίσης και σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH για πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές το θέμα «Σκέρτσος» δεν θεωρείται λήξαν παρά το τείχος προστασίας, που ύψωσε γύρω από τον Υπουργό Επικρατείας την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Σε αυτό το περιβάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξεδιπλώσει τους βασικούς άξονες της πρότασης της πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την ώρα, που δεύτερη δημοσκόπηση, αυτή της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 ύστερα από αυτήν της MARC για λογαριασμό του «Πρώτου Θέματος» καταδεικνύει εκ νέου ανοδική τάση για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις σοβαρές απώλειες, που κατέγραψε στο φόντο της νέας φάσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της παραίτησης Λαζαρίδη.

Στην κυβέρνηση, μάλιστα, δεν έχασαν την ευκαιρία να επιτεθούν και κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την έναρξη του ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», που επιχειρεί να ρίξει φως στους χειρισμούς της πρώτης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο του 2015 έως το δημοψήφισμα του Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, αλλά και την επίθεση του πρώην πρωθυπουργού κατά των Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού.

«Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθει αμήχανα ο κ. Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά, αλλά θα το «πιει» όλο το «πικρό ποτήρι της αλήθειας», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Είναι ενδιαφέρον, πάντως, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχασε την ευκαιρία να πλαγιοκοπήσει και το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι στη Χαριλάου Τρικούπη οφείλουν να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του εν δυνάμει εταίρου τους.