Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η γνωστή τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ και ο σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, είχαν αρχικά προγραμματίσει μια μεγάλη γαμήλια δεξίωση στο πολυτελές θέρετρο Ocean House στο Watch Hill του Ρόουντ Άιλαντ, με ημερομηνία τις 13 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, τα σχέδια φέρεται να άλλαξαν αιφνιδιαστικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοργάνωση μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ ακολούθησαν νέα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εκδήλωση μεγάλης κλίμακας στο Madison Square Garden, με εκατοντάδες καλεσμένους και παραγωγή αντίστοιχη μεγάλου θεάματος.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, τίποτα δεν φαίνεται να είναι οριστικό. Νεότερα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο μιας πιο ιδιωτικής τελετής, μακριά από τη δημοσιότητα και τα μεγάλα πλήθη.

Το μυστήριο εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν καταγράφηκε έντονη κινητικότητα στην κατοικία της Τέιλορ Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ, με φίλους και στενούς συνεργάτες της να βρίσκονται στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο Τράβις Κέλσι εθεάθη στο Λος Άντζελες μαζί με μέλη της οικογένειάς του και στενούς φίλους, γεγονός που έδωσε νέα τροφή στις φήμες.

Παράλληλα, η ποπ σταρ εντοπίστηκε σε μουσικό στούντιο της Νέας Υόρκης μαζί με συνεργάτες της, με ορισμένα αμερικανικά μέσα να συνδέουν την παρουσία της εκεί με κάποιο ειδικό μουσικό δρώμενο που ενδεχομένως σχετίζεται με τους γαμήλιους εορτασμούς.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Τέιλορ Σουίφτ ούτε ο Τράβις Κέλσι έχουν επιβεβαιώσει επίσημα οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ημερομηνία, την τοποθεσία ή ακόμη και την πραγματοποίηση του γάμου τους.

Το μόνο βέβαιο είναι πως κάθε νέα κίνηση του ζευγαριού παρακολουθείται στενά από θαυμαστές και διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τα σενάρια για έναν μυστικό γάμο να φουντώνουν όσο η σιωπή τους συνεχίζεται.