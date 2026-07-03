Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Οι φήμες τους θέλουν ήδη παντρεμένους – Έγινε ο μυστικός γάμος;

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Μια νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του πολυσυζητημένου γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, καθώς αμερικανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το διάσημο ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Page Six, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, οι δυο τους φέρονται να αντάλλαξαν όρκους σε μια άκρως ιδιωτική τελετή, παρουσία μόνο ενός πολύ στενού οικογενειακού κύκλου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η Τέιλορ Σουίφτ ούτε ο Τράβις Κέλσι έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες, ενώ ούτε οι εκπρόσωποί τους έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη δήλωση.

Η μεγάλη γιορτή στο Madison Square Garden

Παρά τις φήμες περί μυστικού γάμου, οι προετοιμασίες για τη μεγάλη εκδήλωση στο Madison Square Garden συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι αναμένεται να βρεθούν στη λαμπερή γιορτή, η οποία θα περιλαμβάνει δεξίωση, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και εντυπωσιακά σκηνικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καλεσμένοι έχουν υπογράψει συμφωνίες εχεμύθειας, ενώ δεν θα επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Διάσημοι καλεσμένοι και μουσικές εκπλήξεις

Το ενδιαφέρον γύρω από τη γιορτή παραμένει τεράστιο, καθώς ανάμεσα στους προσκεκλημένους φέρονται να βρίσκονται ονόματα όπως η Σελένα Γκόμεζ, η Τζίτζι Χαντίντ, η Κάρα Ντελεβίν και η Ζόι Κράβιτζ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Page Six, στη βραδιά αναμένεται να εμφανιστούν η Στίβι Νικς και ο Τιμ ΜακΓκρόου, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για πιθανές μουσικές εκπλήξεις από τον Εντ Σίραν και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Αν οι πληροφορίες για τον μυστικό γάμο επιβεβαιωθούν, τότε η εκδήλωση στο Madison Square Garden δεν θα αποτελέσει την επίσημη τελετή του γάμου, αλλά μια μεγαλοπρεπή γιορτή αφιερωμένη στο νέο ξεκίνημα του διάσημου ζευγαριού.