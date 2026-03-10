«Τελευταία κλήση»: Λάλος, Λαμπροπούλου και grande εμφανίσεις στην πρεμιέρα του φιλμ για τον Σορίν Ματέι

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Καλλιόπη Χάσκα, Ορφέας Αυγουστίδης, Sherif Francis, Γιώργος Μπένος / φωτογραφία NDP

Ο Νίκος Ψαρράς με την Έλενα Καρακούλη και τον γιο τους Πάνο / φωτογραφία NDP

Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ναταλία Τσαλίκη / φωτογραφία NDP

Σάντυ Χατζηϊωάννου, Ευγενία Σαμαρά / φωτογραφία NDP

Η «Τελευταία κλήση», η δραματική ταινία που βασίστηκε στην υπόθεση Σορίν Ματέι (τον Σεπτέμβριο του 1998 ο δραπέτης εισέβαλε σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια και -υπό την απειλή χειροβομβίδας- κράτησε ομήρους τους τέσσερις ενοίκους, ενώ παράλληλα συνομιλούσε live με τον Νίκο Ευαγγελάτο στον αέρα του ΣΚΑΪ) έκανε την επίσημη πρεμιέρα της σε κινηματογράφο στο Μαρούσι και ήταν όλοι εκεί. Το ραντεβού τώρα δίνεται στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Μαρτίου για να αναμετρηθεί με το κοινό!

Μαρία Ναυπλιώτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Γαλήνη Τσεβά / φωτογραφία NDP

Κώστας Φραγκολιάς, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Πάνος Δημάκης / φωτογραφία NDP

Εφιάλτης σε live μετάδοση

Ο Ορφέας Αυγουστίδης ερμηνεύει τον ρόλο του κακοποιού που κρατά τους ομήρους (Ρένια Λουιζίδου, Καλλιόπη Χάσκα και Γιάννης Καράμπαμπας), ο Γιώργος Μπένος παίζει τον δημοσιογράφο που κάνει τις διαπραγματεύσεις μαζί του, ενώ η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νίκος Ψαρράς βρίσκονται στο κοντρόλ ως αρχισυντάκτρια και διευθυντής ειδήσεων. Ο Ερρίκος Λίτσης υποδύεται τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και ο Δημήτρης Λάλος τον Ταξίαρχο. Στη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Sherif Francis που έγραψε και το σενάριο μαζί με την Κατερίνα Μπέη.