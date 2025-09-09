Τελείωσαν τα ψέματα για τους πολυλογάδες της Βουλής: Τον Οκτώβριο η επιβολή του «χρονοκόφτη»

Θέμα εβδομάδων φαίνεται πως είναι πλέον η εφαρμογή του περιβόητου «χρονοκόφτη» στις ομιλίες βουλευτών, υπουργών και πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, μιας και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού και μένουν μόνο οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Αυτές τις ημέρες γίνονται δοκιμές προκειμένου να «τεσταριστούν» οι συσκευές χρονομέτρησης, με στόχο να περιοριστούν οι… πολυλογάδες της Βουλής.



«Το μέτρο θα αφορά άπαντες» λένε από το προεδρείο, που εκτιμά πως εντός του Οκτωβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή.



«Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε», σχολιάζουν πάντως βουλευτές στο διάδρομο που κρατούν μικρό καλάθι, συνηθισμένοι γαρ στις εξαντλητικές συνεδριάσεις, με τα νομοσχέδια να φτάνουν πλέον να ψηφίζονται μετά από τα μεσάνυχτα, μιας και ορισμένοι… ξεχνούν να κατέβουν από το βήμα, αδυνατώντας να βάλουν μια τελεία στην ομιλία τους.



Εφόσον επιβληθεί ο «κόφτης» στα πρότυπα του Ευρωκοινοβουλίου, το μικρόφωνο θα κλείνει αυτομάτως μετά από το τέλος του οριζόμενου χρόνου ομιλίας, με την ανοχή βεβαίως κάποιων λεπτών.