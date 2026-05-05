Τελείωσε η «επιθετική φάση» της επιχείρησης στο Ιράν, διαβεβαιώνει ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε την Τρίτη (5/5) ότι η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», είπε. «Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία (σ.σ. που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Ορμούζ) και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», τόνισε.



Όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον Κόλπο. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούζ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα η Τεχεράνη «να αποδεχτεί την πραγματικότητα», προσθετοντας ότι οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν μια διπλωματική λύση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν θαμμένα «κάπου βαθιά».



«Ο πρόεδρος (Τραμπ) ήταν σαφής ότι στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν εντάσσεται μόνο ο εμπλουτισμός (ουρανίου) αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο κάπου και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί, εάν κάποτε θελήσουν να το ξεθάψουν», συνέχισε. Ο Ρούμπιο είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η Κίνα να πείσει το Ιράν πως αυτά που κάνει στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν στην απομόνωσή του διεθνώς.



Όσον αφορά το προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσιγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά το Ορμούζ, ο υπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) έκαναν κάποιες «προσαρμογές» ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενο βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία.

Δέκα ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους στο Ορμούζ

Δέκα ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο δίαυλο. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως είπε, έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα επτά ιρανικά ταχύπλοα.



«Είναι απομονωμένοι, λιμοκτονούν, είναι ευάλωτοι και ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν, πολίτες ναυτικοί» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό.

Το Ιράν, είπε ο Ρούμπιο, πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεχτεί τους όρους των ΗΠΑ. Διαβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «εργάζονται σκληρά» για τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.



Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε ο ιρανικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.



Όσον αφορά τον Λίβανο, ο Ρούμπιο έκρινε ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ αλλά το βασικό πρόβλημα για την επίτευξή της είναι η Χεζμπολάχ. «Το πρόβλημα με το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ ή ο Λίβανος, αλλά η Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά. Οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να συνομιλούν με σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης εκεχειρίας.

«Απαράδεκτο» το status quo της Κούβας

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτο» το ισχύον καθεστώς στην Κούβα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα το αντιμετωπίσουν αλλά «όχι σήμερα». Όπως είπε ο Αμερικανός υπουργός, οι γονείς του οποίου κατάγονται από την Κούβα, οι ΗΠΑ θα ήθελαν επίσης να προσφέρουν στο νησί μεγαλύτερη βοήθεια, η οποία θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.



Για το ταξίδι του στο Βατικανό, ο Ρούμπιο είπε ότι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο Τραμπ και σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον και η Αγία Έδρα συμμερίζονται τις ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε με το Βατικανό», είπε ο υπουργός, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.